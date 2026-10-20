Combatieron en Afganistán los agentes de la CIA

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- Los agentes que murieron en abril pasado en un accidente en Chihuahua tras un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas combatieron en Afganistán y tenían amplia experiencia militar.

Experiencia militar y trayectoria de Richard L. Johnston III

Richard L. Johnston III, de 35 años, nacido en Washington DC, comenzó como oficial del Ejército de Estados Unidos, donde fue ascendido a capitán. De acuerdo con su obituario oficial, "Rick", como era conocido, sirvió como jefe de pelotón en el 25º Regimiento de Infantería, donde "dirigió a soldados en el marco de la Operación Freedom Sentinel [Centinela de la Libertad] en Afganistán en 2016, llevando a cabo operaciones antiterroristas y entrenando a las Fuerzas de Seguridad afganas".

Como comandante de un destacamento de Fuerzas Especiales, Richard dirigió el SFOD-A 1333 en numerosos intercambios de entrenamiento conjunto en el sudeste asiático. Fue desplegado en Filipinas, donde participó en el combate "a las organizaciones terroristas" y en el reforzamiento de la seguridad nacional.

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Se graduó, además, en la Escuela de Rangers, así como en la Escuela de Asalto Aéreo del Ejército estadounidense, además de la Escuela Básica de Tropas Aerotransportadas, el Curso Militar de Paracaidismo en Caída Libre, el Curso de Calificación de Buceador de Combate de las Fuerzas Especiales y se unió a las Fuerzas Especiales, donde aprobó el Curso Q por el que se convirtió en Boina Verde.

Fuera del Ejército, Johnston III siguió sirviendo al gobierno estadounidense y fue enviado a "algunas de las regiones más difíciles del mundo, entre ellas, Medio Oriente, África, Asia Oriental y el hemisferio occidental", señala su obituario.

"Sus habilidades resultaron fundamentales para impulsar iniciativas cruciales que aumentaron nuestra seguridad nacional y global", indica. Hablaba chino mandarín con fluidez y aprendió español de forma autodidacta.

Servicio y experiencia de John D. Black

John D. Black, de 43 años, nacido en San Francisco, estudió en la Universidad de Gonzaga.

Jugador de futbol americano, D. Black formó parte del Cuerpo de Formación de Oficiales de la Reserva de la universidad. Posteriormente, prestó servicio en Afganistán, de acuerdo con información publicada por el diario Seattle Times.

En un video de 2013 publicado en la página web oficial del Cuerpo de Marines de EU, Black habló sobre su experiencia en Afganistán como ayudante de campo del comandante general de la 1ª División de Marines.

Johnston III y Black regresaban de una operación de desmantelamiento de drogas cuando el vehículo en que viajaban cayó en un barranco y se incendió.