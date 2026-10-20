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Maribel Guardia renuncia a convivir con su nieto por acusaciones legales

La actriz declinó la convivencia con su nieto por un supuesto plan para acusar a su esposo de agresión.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 07:45 a.m.
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Maribel Guardia renuncia a convivir con su nieto por acusaciones legales
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Entre lágrimas y visiblemente afectada, Maribel Guardia anunció que renuncia a la posibilidad de convivir con su nieto; esto a pesar de que las autoridades estaban a punto de fallar a su favor.

      Maribel Guardia renuncia a convivir con su nieto por temor a acusaciones

      A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la actriz confesó que, aunque le rompe el corazón, decidió dar marcha atrás ante el temor de que su reencuentro sea utilizado para perjudicarla a ella y a su esposo, Marco Chacón.

      Y es que, según información que le proporcionó su abogado, la defensa de Imelda Tuñón, madre del menor, habría fabricado un dictamen privado para acusarlos de supuestos maltratos y abusos.

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      "Los más doloroso es que existe un plan perverso para que, al darse la primera convivencia, se pretenda utilizar al niño para culpar a mi esposo de algún tipo de agresión horrible y si él se sale del país, el señalamiento recaería contra mí", dijo.

      Guardia explicó que esta decisión no significa que haya dejado de querer a su nieto; por el contrario, lo hace pensando en él y en el bien de su familia.

      "Me veo obligada a declinar de algo que estaba a punto de lograr, convivir con el niño que crie desde los 0 años... y no porque haya dejado de amarlo; sino porque sé que el encuentro que tanto he esperado va a ser usado para perjudicarnos a todos, incluyéndolo a él", expresó.

      Defensa legal y procesos contra Imelda Tuñón

      Al final de su mensaje, Guardia lamentó que las diferencias entre los adultos hayan afectado al pequeño y se dijo esperanzada en que algún día pueda entender porque tuvo que mantenerse distanciada.

      "Lo único que le queda a ese niño de su papá, soy yo", concluyó.

      Por su parte, el licenciado Alonso Beceiro aseguró que esta situación no interviene con los demás procesos que han iniciado en contra de Tuñón, incluyendo las acusaciones de homicidio, omisión de auxilio y daños a la salud relacionados con la muerte de su hijo Julián Figueroa.

      Recordemos que hace algunas semanas, Imelda declaró públicamente que engañaba a su psiquiatra para conseguir medicamentos controlados y, posteriormente, dárselos a Julián sin ningún tipo de vigilancia médica.

      "Llegaremos a la conclusión de que pasó en los últimos días de vida del hijo de Maribel", destacó.

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