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Sheinbaum descarta salida de Zoé Robledo del IMSS

Sheinbaum destaca la necesidad de modernizar procesos en el IMSS y la responsabilidad en el uso de recursos.

Por El Universal

Octubre 20, 2026 07:48 a.m.
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Sheinbaum descarta salida de Zoé Robledo del IMSS
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- En el marco de las movilizaciones de trabajadores y trabajadoras del IMSS, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que "en este momento no está en duda" la permanencia de Zoé Robledo como director general del instituto, y destacó que se trabaja en una nueva consulta con el sindicato sobre el aumento salarial.

      Declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre Zoé Robledo

      En su conferencia de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum admitió que hay un esquema burocrático de 40 años, por lo que insistió en modernizar todos los procesos en el instituto.

      "Por el momento está atendiendo todo lo necesario", respondió la Mandataria federal al ser interrogada si Robledo seguiría al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social.

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      "En este momento no está en duda la permanencia de Zoé; entonces, tiene que resolverse. Ahora estamos mejor que antes, no estamos como en la época de Mikel Arriola en el IMSS, la verdad; que todo se privatizaba y costaba miles de millones de pesos, ni de muchos otros que participaron en el IMSS. ¡No, es otro momento!", expresó.

      Negociaciones salariales y libertad de expresión

      Ante las manifestaciones del personal de salud programadas para los próximos días, la Mandataria federal aseguró que hay libertad de expresión.

      Recalcó que no se puede hacer una propuesta de aumento que no corresponda con los recursos que se tienen: "Zoé está presentando una propuesta integral y tienen mesas de trabajo con el sindicato, y se va a hacer una nueva propuesta que va a atender en la medida de lo posible, porque hay temas que por recursos económicos no se pueden proponer".

      "Hay que ser responsables con el recurso público en la medida de lo posible", declaró la Titular del Ejecutivo federal.

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