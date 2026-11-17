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Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) exigieron mejorar los servicios básicos, garantizar instalaciones adecuadas, transparentar el uso del presupuesto y firmar acuerdos de no represalias, mientras el Colegio Académico analiza propuestas para atender el movimiento estudiantil que afecta a las cinco unidades universitarias.

Durante la sesión urgente número 592, iniciada este lunes, representantes del alumnado reclamaron respuestas concretas a problemas que, aseguraron, se han mantenido durante varias generaciones, entre ellos la falta de insumos, mantenimiento, servicios de alimentación y condiciones adecuadas para estudiar.

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También demandaron que los compromisos de las autoridades tengan responsables, fechas de cumplimiento y mecanismos públicos de verificación, además de garantizar el respeto a las asambleas y a la organización estudiantil.Los universitarios solicitaron participar en los balances del conflicto presentados por las autoridades y definir el contenido de las cartas de no represalias, así como establecer quiénes deberán firmarlas para garantizar su cumplimiento.En la discusión, integrantes de la comunidad universitaria propusieron instalar mesas de diálogo por unidad y abordar de manera conjunta los problemas que afectan a distintos planteles, con el propósito de establecer acuerdos verificables que permitan reanudar las actividades académicas.Rosario Tarragó Castellanos, del Departamento de Biología de la Reproducción de la Unidad Iztapalapa, planteó establecer prioridades y tiempos de atención, además de crear una comisión que vigile el cumplimiento de los acuerdos una vez que concluyan los paros.Por su parte, el académico Octavio Loera Corral propuso mesas de trabajo por unidad y sobre temas comunes, con recursos asignados y fechas de cumplimiento. Advirtió que la suspensión de actividades representa riesgos para las trayectorias escolares, las becas de posgrado, las muestras biológicas y los proyectos de investigación.Lourdes Pérez Chabela, jefa del Departamento de Biotecnología de Iztapalapa, manifestó su disposición para revisar y firmar las cartas de no represalias y facilitar el encuentro previsto para el próximo 23 de noviembre.En materia presupuestal, Noemí Luján Ponce, de la Unidad Xochimilco, pidió revisar la distribución de los recursos universitarios para dar prioridad a la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura.Otros participantes plantearon vincular los compromisos con la planeación institucional y el presupuesto, transparentar el ejercicio de los recursos y aprovechar los conocimientos de la propia universidad para atender necesidades como el suministro de agua potable.Desde el sector administrativo, Carla Vizcarra señaló que varias demandas estudiantiles coinciden con problemas que también enfrentan los trabajadores, entre ellos la falta de insumos, limpieza, mantenimiento, plazas y servicios de alimentación.Durante las intervenciones también se destacó la colaboración entre estudiantes, profesores y trabajadores para buscar soluciones, así como la necesidad de recuperar la confianza entre la comunidad universitaria y sus autoridades.A las 20:40 horas de este lunes, el Colegio Académico aprobó continuar la sesión urgente este martes 17 de noviembre, a las 12:00 horas, para proseguir con el análisis de las demandas y las propuestas institucionales.