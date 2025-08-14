logo pulso
Aguilar plantea bajar salarios en SCJN

Por El Universal

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- El ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, anunció que propondrá disminuir los salarios en el Máximo Tribunal del país.

La declaración la hizo en San Lázaro, a donde acudió este miércoles para reunirse con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal; el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, y diputados oficialistas, y participar en el foro México pluricultural: Avances y retos en los derechos de los pueblos indígenas.

“Estamos haciendo ya la revisión del funcionamiento de la Corte, su presupuesto, y vamos a hacer algunos ajustes, o a proponer algunos ajustes, porque como saben, quien va a tomar la decisión va a ser el Órgano de Administración Judicial, pero hemos revisado y todavía falta ajustar salarios, vamos a ir a la baja”, dijo Aguilar Ortiz.

Detalló que no prevé aumentar el presupuesto de la Corte para el próximo año, que tiene un aumento de alrededor de 8% en su anteproyecto aprobado el 12 de agosto, por 5 mil 869 millones de pesos.

“Varias de las iniciativas que vamos a tomar para acercar la justicia al pueblo, [como] reorientación de recursos, no va a implicar gastos mayores, vamos a salir con el presupuesto, el proyecto de presupuesto que tienen ahora tiene un incremento de 8%, poco más arriba de la inflación”, comentó.

Sin embargo, Aguilar Ortiz se reunirá con el coordinador de Morena después de que asuma funciones, el 1 de septiembre, para definir el presupuesto de la Corte en 2026.

