Investigaciones a gobernadores, es un golpe a la credibilidad: Moreno

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- La versión periodística de que el gobierno de Estados Unidos investiga a los "narcogobernadores" Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, debido a sus presuntos nexos con los cárteles del crimen organizado, y que ambos habrían perdido sus visas por indagatorias de carácter penal, "es un golpe directo a la credibilidad del país", afirmó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Declaraciones de Alejandro Moreno sobre investigaciones a narco gobernadores

Mediante un mensaje en redes sociales, exigió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, "que se ponga del lado del pueblo mexicano, que no siga protegiendo al Cártel de Macuspana, al ´Jefe de Jefes´ Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos, los corruptos Andy, Bobby y José Ramón, y que deje de una vez por todas de dar impunidad a quienes negociaron con los cárteles del crimen organizado a cambio de operar, traficar, matar y secuestrar sin consecuencias".

El presidente priísta reprochó que el gobierno de Morena, en lugar de exigirles cuentas, los proteja.

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Críticas del PRI a la protección política de narcopolíticos

"Los defienden como si fueran víctimas y no políticos señalados por relaciones criminales. Esa es la red de cínicos, corruptos y narcopolíticos que se sienten intocables porque tienen el manto de la impunidad".

Lamentó que mientras "esta bola de criminales" se cubre entre sí, las familias en Sonora y Tamaulipas viven bajo la amenaza constante de los cárteles del crimen organizado.

"Será cuestión de tiempo para que todas esas ratas corruptas salten del barco de Morena y tengan que ir a declarar, colaborar con las autoridades estadounidenses y hasta entregarse para intentar salvar su pellejo. Los cínicos, corruptos y narcopolíticos que hoy se sienten protegidos por el poder, mañana van a estar suplicando acuerdos para reducir su condena", advirtió.

"El PRI no tolerará que México sea rehén de los narcopolíticos. Con el PRI en el gobierno, los narcopolíticos ya estarían en la cárcel. ¡Tiempo al tiempo van a caer!", concluyó.