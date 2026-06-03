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Tormenta tropical Amanda se forma en Pacífico: CNH informa

Meteorólogos prevén fortalecimiento de Amanda en próximos días antes de debilitarse.

Por AP

Junio 03, 2026 06:01 p.m.
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Tormenta tropical Amanda se forma en Pacífico: CNH informa
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      MIAMI (AP) — La tormenta tropical Amanda se formó el miércoles en el océano Pacífico, lo que marca el primer ciclón tropical de la temporada, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

      Amanda se encontraba a unos 2.420 kilómetros (1.505 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, según el centro meteorológico con sede en Miami. El vórtice de la tormenta se ubica sobre el mar y no representaba una amenaza inmediata para tierra.

      Amanda tenía vientos máximos sostenidos de 65 kph (40 mph), dijeron los meteorólogos. Se pronostica que la tormenta se fortalezca durante los próximos dos días, antes de debilitarse durante el fin de semana.

      La temporada de huracanes del Pacífico comenzó el 15 de mayo. La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el lunes, y aún no se han formado ciclones en esa región este año.

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