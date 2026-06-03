Secuestran a Roxana Guzmán, periodista de Veracruz

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- El pasado martes se reportó el secuestro de la periodista de Veracruz, Roxana Guzmán Ramírez, directora de portal Pulso Informativo del Sureste.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, Guzmán fue sustraída de su casa por hombres armados, quienes derrumbaron la puerta y procedieron a privarla de la libertad.

Organizaciones en pro de la libertad de expresión, como Alianza de Medios Mx, Artículo 19 y la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos han solicitado una investigación exhaustiva y su localización con vida.

¿Quién es Roxana Guzmán?

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Roxana Guzmán Ramírez es directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste, que muestra noticias del municipio de Nanchital en Veracruz.

A través de redes sociales del portal, se compartían imágenes de Roxana promoviendo a los habitantes que reportaran incidentes del municipio.

Su página de Facebook reúne alrededor de 21 mil seguidores y se encarga de cubrir noticias ambientales, de seguridad, sobre personas desaparecidas, denuncias ciudadanas, culturales, deportivas y demás.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), Roxana pidió protección a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz luego de denunciar presunto acoso por parte de un funcionario del municipio de donde es originaria.

RSF informó que en 2017, su pareja, Carlos Fernández Escalante, fue asesinado, lo que causó que la periodista abandonara el estado por diversos años hasta que regresó a Nanchital.

De acuerdo con medios locales, Fernández Escalante, conocido como "El loco", tuvo otro atentado en 2015 y tres años antes había sido detenido por elementos del Ejército por posesión de armas de fuego y drogas.

Autoridades investigan su paradero

La Fiscalía General del Estado así como el Gobierno de Veracruz informaron que se mantiene un operativo de búsqueda de la periodista.

Aseguraron que diversos elementos de seguridad se encuentran en labores de localización.

Asimismo, la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, inició una carpeta de investigación por estos acontecimientos y realiza las diligencias correspondientes.