Jueza en Florida reabre demanda contra inmunidad fiscal de Trump

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WASHINGTON (AP) — El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se negó a decir el miércoles si el presidente Donald Trump y su familia seguirían obteniendo inmunidad frente a auditorías del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) después de que el gobierno abandonara los planes para establecer un fondo de compensación de 1.776 millones de dólares que habría beneficiado a aliados del presidente.

"Hay un litigio en curso y no puedo comentar sobre un litigio en curso", les dijo Bessent a los legisladores en una audiencia del Comité de Finanzas del Senado.

Fue una respuesta frustrante para los legisladores demócratas que buscaban obtener respuestas de Bessent en una audiencia supuestamente centrada en el presupuesto del Departamento del Tesoro, y se produce un día después de que el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, pareciera indicar que la parte del acuerdo relacionada con la inmunidad frente a auditorías del IRS seguiría vigente para el presidente republicano.

Tras varios intentos fallidos de lograr que Bessent respondiera, la senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortez Masto, dijo: "Ha quedado muy claro que usted está esquivando esto y trata de usarlo como excusa. Es simplemente indignante en nombre de la república estadounidense".

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Un representante de la Casa Blanca no respondió a una consulta de The Associated Press sobre el estado del acuerdo. El miércoles, en el Despacho Oval, Trump no confirmó si el fondo de compensación había sido descartado o si simplemente estaba en pausa. "Tendría que preguntarles a los abogados, no lo sé", les dijo a los reporteros. "En lo que a mí respecta, era algo hermoso".

El gobierno decidió desechar los planes para el fondo de compensación, que podría haber incluido pagos a participantes en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, tras la indignación bipartidista y una feroz reacción política que amenazaba con paralizar elementos clave de la agenda de la Casa Blanca. Aun así, el estatus del acuerdo de inmunidad ante el IRS como parte del controvertido arreglo elaborado para resolver la demanda de 10.000 millones de dólares de Trump contra el organismo hacendario seguía sin estar claro, aunque Blanche dijo el martes que "nada ha cambiado" en ese aspecto.

La semana pasada, una jueza federal en Florida que supervisa la demanda de Trump contra el IRS y que inicialmente había desestimado el caso, reabrió el expediente y ordenó a los abogados del presidente que respondieran a acusaciones de que Trump abandonó sus reclamos para evitar el escrutinio del tribunal sobre el acuerdo.

Cuando inicialmente desestimó el caso, Kathleen Williams, la jueza a cargo de la demanda, reprendió al Departamento de Justicia por falta de transparencia y dijo que ninguna agencia "presentó documentos del acuerdo ni registró documentos que garantizaran que el acuerdo era apropiado cuando existía una duda pendiente sobre si realmente había un caso o controversia".

Matt Platkin, ex fiscal general de Nueva Jersey y actual miembro del bufete Platkin LLP, que representa a legisladores y jueces que impugnan el acuerdo, lo calificó como "una de las mayores estafas en la historia estadounidense".

Dijo a The Associated Press que el testimonio que Blanche presentó el martes sobre los planes para desechar el fondo antipolitización y otorgar a Trump inmunidad frente a auditorías "subraya la necesidad de que el tribunal continúe su investigación en Florida".

El miércoles, los legisladores intentaron sin éxito interrogar a Bessent sobre el acuerdo.

"El secretario Bessent le debe al comité una explicación de lo que el Tesoro sabe sobre el acuerdo sucio. Eso se debe a que su departamento estuvo involucrado de principio a fin", afirmó el senador demócrata por Oregon, Ron Wyden.

Wyden le preguntó a Bessent: "¿Sigue vigente la inmunidad frente a auditorías del IRS otorgada a Trump, su familia y sus empresas?"

Bessent se negó a responder, citando la disputa legal no resuelta.

Si, en virtud del acuerdo, se anularan auditorías y revisiones sobre los impuestos del presidente, una cifra no determinada podría borrarse de su cuenta con el recaudador federal.

En informes previos de The New York Times y ProPublica se muestra que una auditoría de larga data sobre una técnica que, según se informa, Trump utilizó hace años para evitar pagar impuestos podría haber generado una deuda estimada de 100 millones de dólares si el IRS hubiera encontrado irregularidades.

Incluso algunos republicanos expresaron su preocupación el miércoles por el plan de proteger a Trump del IRS.

En declaraciones hechas a reporteros fuera del hemiciclo, el senador republicano por Luisiana, Bill Cassidy, dijo: "No creo que ningún estadounidense deba tener un acuerdo así".

Nina Olson, fundadora del Center for Taxpayer Rights, que demandó al gobierno de Trump por divulgaciones del IRS a las autoridades de control migratorio, calificó el acuerdo como "el punto más bajo para el IRS desde la década de 1970 y los esfuerzos del presidente Nixon por ayudar a sus amigos intentando detener auditorías del IRS sobre ellos y perjudicar a sus enemigos instando a que el IRS los auditara".