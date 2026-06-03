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Dirigente de Morena en Chihuahua confirma cancelación de visa

Granados de la Rosa asegura que la cancelación no está relacionada con su actividad política.

Por El Universal

Junio 03, 2026 06:16 p.m.
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Dirigente de Morena en Chihuahua confirma cancelación de visa
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      CHIHUAHUA, Chih., junio 3 (EL UNIVERSAL).- La dirigente estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados de la Rosa, confirmó este día, que su visa de turista para los Estados Unidos fue cancelada por una multa de tránsito.

      Al respecto, la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, informó hoy en Ciudad Juárez, que le habían cancelado la visa a la presidenta del partido de la Cuarta Transformación, por lo cual la retaba a mostrarla y a realizar un en vivo desde los Estados Unidos.

      Brighite Granados confirma cancelación de visa en Estados Unidos

      La dirigente de Morena afirmó que sí le habían quitado el documento, pero por una multa de tránsito cometida hace diez años en el estado de Nuevo México.

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      En un posicionamiento oficial Granados de la Rosa, relató que el pasado viernes 29 de mayo, alrededor de las 7:00 de la tarde, intentó cruzar a Estados Unidos como lo ha hecho durante años.

      "Al llegar al puerto de entrada, se me indicó que pasaría a una segunda revisión y, ya en las oficinas, se me informó que mi visa sería cancelada debido a una infracción de tránsito ocurrida hace aproximadamente 10 años en el estado de Nuevo México. Resulta extraño que hace apenas dos años renové mi visa y durante el proceso de entrevista con las autoridades consulares, nunca se me señaló observación alguna relacionada con este asunto", describió la dirigente de Morena en Chihuahua.

      Reacciones y contexto político

      Afirmó que tiene familiares que viven en Estados Unidos y durante toda su vida ha transitado de manera regular entre ambos países.

      "Más allá de esas infracciones de tránsito, nunca he tenido problemas legales en México, ni en Estados Unidos. Respeto las decisiones que toman las autoridades migratorias de otro país dentro de sus facultades. Sin embargo, no puedo ignorar el contexto que vivimos quienes ejercemos una voz crítica frente a un gobierno estatal que ha demostrado sumisión ante intereses extranjeros y que ha fallado en su responsabilidad de defender la soberanía nacional".

      Aseguró que seguirá defendiendo la soberanía de México, respaldando el proyecto encabezado por nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y señalando con firmeza los abusos, la injerencia extranjera y el mal gobierno que representa María Eugenia Campos para Chihuahua.

      "Las presiones no nos van a callar. Seguiremos alzando la voz, defendiendo nuestras ideas y trabajando por la dignidad, la soberanía y el bienestar de nuestro pueblo".

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