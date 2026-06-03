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Alfonso Durazo niega cancelación de visa en Sonora

Durazo afirmó que su trayectoria pública garantiza su actuación y negó vínculos con grupos criminales.

Por El Universal

Junio 03, 2026 06:29 p.m.
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Alfonso Durazo niega cancelación de visa en Sonora
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      HERMOSILLO, Son., junio 3 (EL UNIVERSAL).- "Casi sudo agua bendita", bromeó el gobernador Alfonso Durazo Montaño al responder a los señalamientos que aseguran que autoridades de Estados Unidos le habrían retirado la Visa.

      Gobernador Alfonso Durazo niega cancelación de visa

      Durante una conferencia de prensa, el mandatario sonorense rechazó de manera categórica las versiones difundidas en medios y redes sociales, las cuales atribuyó a información sin sustento.

      "Tengo mi visa vigente. No tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromisos de colaboración con ningún país extranjero", declaró.

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      Durazo afirmó que la publicación que originó la controversia carece de fuentes y pruebas que respalden sus afirmaciones.

      "Es una nota más sin fuentes, como muchas otras que lamentablemente luego circulan sin absolutamente ningún sustento", sostuvo.

      Durazo defiende trayectoria y descarta irregularidades

      El gobernador señaló que su trayectoria política y pública es la principal garantía de su actuación y aseguró que, de existir alguna irregularidad en su desempeño, los medios de comunicación y la sociedad sonorense serían los primeros en conocerlo.

      "Aquí en Sonora todos nos conocemos y todos lo sabemos todo. Si hubiese la menor corruptela o la menor complicidad, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse", expresó.

      Durazo también descartó la posibilidad de exhibir su visa o viajar a Estados Unidos para desmentir las versiones.

      "No creo que deba ir a Estados Unidos sólo para probar que tengo visa, ni me veo mostrando mi Visa para demostrar a un periodista sin fuente que la tengo vigente", dijo.

      A pregunta expresa, respondió que su hijo Alfonso Durazo Chávez también cuenta con Visa vigente.

      Añadió que, en caso de existir alguna investigación oficial, correspondería a las autoridades estadounidenses informar sobre ella.

      El mandatario aseguró que continuará con su agenda de trabajo de manera normal y atribuyó los señalamientos a intentos de desacreditar proyectos políticos de corte progresista.

      Finalmente, defendió su historial dentro de la vida pública mexicana, recordando que a lo largo de su carrera ha confrontado decisiones de distintos gobiernos y reiteró que siempre ha actuado con limpieza y rectitud.

      "Si toda una vida y toda una trayectoria no te ponen a salvo de infamias o notas falsas, francamente estás condenado", concluyó.

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