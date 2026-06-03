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Defensa despliega 90 fuerzas especiales en Sinaloa para reforzar seguridad

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el despliegue busca inhibir actividades ilícitas y proteger derechos humanos.

Por El Universal

Junio 03, 2026 06:21 p.m.
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Defensa despliega 90 fuerzas especiales en Sinaloa para reforzar seguridad
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano partieron a bordo de un avión Boeing 737/800 de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Culiacán, Sinaloa.

      Defensa refuerza seguridad en Sinaloa

      De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el objetivo de esto es reforzar el despliegue operativo que la Novena Zona Militar mantiene en la entidad.

      "Estos efectivos contribuirán a fortalecer las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país", agregó.

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      Acciones y respeto a derechos humanos

      Dicha dependencia, a cargo del general Ricardo Trevilla Trejo, este Cuerpo lleva a cabo patrullajes, acciones de disuasión y prevención, "apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza", para crear un ambiente seguro y tranquilo, y con respeto a los derechos humanos.

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