Alerta por caso de fiebre aftosa
Se detecta caso sospechoso en Sonora, lo que frena las exportaciones a Estados Unidos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Hermosillo, Son.- La detección de un caso sospechoso de fiebre aftosa en ganado de Sonora, que provocó este viernes la suspensión temporal de las exportaciones hacia Estados Unidos, encendió las alertas en el sector pecuario por tratarse de una enfermedad que México erradicó hace más de siete décadas.
La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó este 16 de octubre que durante una inspección fue localizado un animal con una lesión cuyos síntomas podrían corresponder a fiebre aftosa, por lo que especialistas de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) tomaron muestras para su análisis en un laboratorio del Senasica, en la Ciudad de México.
Sobre esta situación, este viernes por la noche la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó la detección de un becerro con aftas en la boca en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, por lo que activó un protocolo para tomar muestras y analizarlas en el laboratorio de alta seguridad de Palo Alto, en Ciudad de México.
Hasta ahora no existe confirmación de fiebre aftosa en Sonora. La propia UGRS explicó que las lesiones también podrían corresponder a estomatitis vesicular y que será el análisis de laboratorio el que determine el diagnóstico.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La enfermedad es altamente contagiosa y afecta principalmente a animales de pezuña hendida, entre ellos bovinos, porcinos, ovinos y caprinos.
En Sonora, mientras se conocen los resultados de laboratorio, la UGRS ordenó regresar a sus lugares de origen al ganado que permanecía en la estación cuarentenaria y bloquear temporalmente su exportación durante 60 días, además de realizar labores de limpieza y desinfección.
La Unión Ganadera Regional de Sonora indicó que, si los análisis resultan negativos a fiebre aftosa, las exportaciones podrían reanudarse el próximo martes.
El presidente de la organización, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, hizo un llamado a médicos veterinarios para reforzar las inspecciones desde los lugares de origen del ganado y reportar oportunamente cualquier hallazgo a las autoridades sanitarias.
El resultado de las pruebas será determinante. Por ahora se trata únicamente de un caso sospechoso y no de la confirmación del regreso de la fiebre aftosa a México.
no te pierdas estas noticias
Protección civil en las empresas: qué revisar para estar preparados ante una emergencia
Redacción
Sistemas de alerta y mantenimiento de equipos son esenciales para la seguridad en empresas de San Luis Potosí.
Huracán Trudy se fortalece a categoría 3 frente a costa mexicana
AP
Simon se debilita y Champi genera advertencias en Guam mientras Trudy afecta México.
Trasladan a 49 reos de penales en Sinaloa tras riñas violentas
El Universal
Los traslados se realizaron tras incidentes violentos que dejaron 13 muertos en el Centro Penitenciario del Castillo.