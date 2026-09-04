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Se activa por error alerta sísmica en Cuernavaca

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos supervisa el fallo que activó la alerta sin sismo.

Por El Universal

Septiembre 04, 2026 02:41 p.m.
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Se activa por error alerta sísmica en Cuernavaca
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       Esta mañana, alrededor de las 10:38 horas, se activó la señal del sistema de alertamiento sísmico ubicado en el Palacio de Gobierno, en Cuernavaca, por una inconsistencia técnica en la infraestructura del equipo, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM).


      La falla, informó Ubaldo González Carretes, titular de Protección Civil, será observada ante la empresa responsable de su operación y mantenimiento, para que precise la naturaleza del fallo.

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      Con la alerta se activaron los protocolos correspondientes de monitoreo, inspección y evacuación preventiva del inmueble, sin embargo, en el cruce de información con las instituciones pertinentes y del análisis de los registros, se confirmó que no se registró un fenómeno sísmico coincidente con el horario de activación del dispositivo.
      En cuanto al protocolo de evacuación, Jorge Salazar Acosta, secretario de Administración y Finanzas, informó que cerca de 325 personas, entre servidoras y servidores públicos y ciudadanía que se encontraba en el Palacio de Gobierno, fueron evacuadas en dos minutos con 40 segundos, sin que se registraran incidentes y con apego a los protocolos establecidos.
      Una vez concluida la evacuación y las verificaciones iniciales, el Gobierno del Estado de Morelos informó que dará seguimiento a los trabajos correspondientes hasta esclarecer el incidente, con prioridad en la aplicación de los protocolos de protección civil y la salvaguarda de las personas.

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