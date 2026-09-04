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Morena vuelve a marcar distancia con el PVEM

Asegura estar abierto a ciudadanos sin nexos cuestionables y con buena voluntad

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 04, 2026 02:32 p.m.
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Rita Ozalia Rodríguez Velázquez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) volvieron a marcar distancia ante la posibilidad de competir juntos, luego de que la dirigente morenista en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, descalificara las invitaciones del Verde para sumar perfiles y asegurara que el partido busca llamar la atención hablando de Morena.

      Rodríguez Velázquez afirmó que el PVEM "casi no tiene nada" y que lo único que puede "levantar" es hablar mal de Morena. Ante la posibilidad de que el Verde busque acercamientos con otras fuerzas políticas si no concreta una alianza, respondió: "Que lo hagan", y sostuvo que Morena respetará su propio movimiento.

      En cuanto a los perfiles que podrían incorporarse a Morena, la dirigente estatal aseguró que el movimiento está abierto a ciudadanos de buena voluntad, siempre que "no roben, no mientan y no traicionen", además de que no tengan nexos con "cosas".

      Cuestionada directamente sobre la posibilidad de que el alcalde Enrique Galindo se sume a Morena, Rodríguez Velázquez evitó darle el visto bueno y señaló que no pueden opinar al respecto. Ante la insistencia sobre el presidente municipal, se limitó a decir: "Es mi amigo, es mi amigo".

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      La dirigente también respondió a las críticas de otros partidos contra la presidenta Claudia Sheinbaum y pidió que "recapaciten" y dejen de ser "groseros" con ella.

      Aseguró que la mandataria mantiene 69 por ciento de aprobación en su segundo año de gobierno y sostuvo que continúa trabajando "como el primer día".

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