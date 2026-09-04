Pumas y América Femenil juegan Clásico Capitalino en CU

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un nuevo capítulo del Clásico Capitalino está por escribirse sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.

Este viernes 4 de septiembre, los Pumas y el América se vuelven a ver las caras en uno de los partidos más importantes y pasionales de futbol mexicano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En duelo correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga Femenil, el equipo auriazul y las Águilas se enfrentan en CU esta noche.Con el orgullo de la Ciudad de México de por medio, las auriazules y las azulcremas miden fuerzas en el segundo compromiso de la sexta fecha de torneo.Las dirigidas por Roberto Medina encaran el compromiso con la obligación de confirmar el importante momento que atraviesan.Luego de las primeras cinco fechas, las universitarias ocupan la tercera posición del Grupo B, gracias a los nueve puntos que han sumado con sus triunfos sobre el Necaxa, el Querétaro y las Chivas.Aunque, las derrotas con el León y el Pachuca no les permite tener más unidades para seguir de cerca al América.Sin embargo, esta es su oportunidad de acercarse a las actuales campeonas en la clasificación.El América es, junto con las Tigres, el único equipo del Apertura 2026 que ha ganado todos los juegos que se han disputado hasta el momento.Las Águilas vencieron al Santos, al Cruz Azul, al Puebla, al Necaxa y al Tijuana, por lo que se encuentran en el primer sitio de su sector con 15 unidades, con la mejor ofensiva (28) y la mejor defensiva (-2).Horario y canales para ver en vivo hoy el Clásico Capitalino entre Pumas y América· Pumas y América· Fecha: Viernes 4 de septiembre· Hora: 21:00· Estadio: Olímpico Universitario· Transmisión: TUDN/ViX/Liga Femenil BBVA YouTube/Layvtime YouTube