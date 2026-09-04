Llenarán la Arena con estudiantes para informe de Sheinbaum

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Después de indefiniciones de dónde se realizaría, finalmente se dio a conocer que esta tarde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará la capital potosina para presentar los avances del gobierno federal en San Luis Potosí, en el segundo año del sexenio.

Se confirmó que el acto se celebrará en la Arena Potosí a las 14:30 horas. El ingreso para la prensa y público está considerado entre la 1:30 y 2:30 de la tarde.

Desde temprana hora, se reporta movilización de personas, así como presencia de corporaciones de seguridad estatales y federales en las inmediaciones.

Al igual que, en otros eventos oficiales, instituciones de educación solicitaron autorización a los padres y madres de familia para que el alumnado acuda al evento oficial.

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Por ejemplo, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado (Conalep), emitió una misiva donde justifica la necesidad de que los alumnos asistan al Segundo Informe de Sheinbaum Pardo.

El objetivo es participar como ciudadanía sobre las "acciones, logros y resultados de la administración durante un (sic), así como explicar el uso de los recursos públicos, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de la sociedad", se lee en la solicitud del plantel 043.