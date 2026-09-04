Daniel Giménez Cacho estrena monólogo Nocturno en CDMX

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Daniel Giménez Cacho es de esos primeros actores que llenan el escenario con su sola presencia, por eso la noche de ayer logró poner al público de pie después de haber estrenado oficialmente su monólogo "Nocturno", en el cual se pone de manifiesto la fragilidad emocional de un hombre y su búsqueda del perdón.

Estreno y emociones de Daniel Giménez Cacho

"Estoy emocionado y también asustado, he tenido etapas de bastante miedo, porque es un asunto de mostrar mucha vulnerabilidad, pero estoy muy contento", declaró Daniel Giménez Cacho unos minutos antes de salir al escenario del Centro Cultural Teatro 2.

El actor declaró que antes de cada función debe decirse así mismo 'confía', para después dejar fluir las cosas, ya que es un texto poderoso, pero también muy fuerte desde la primera línea, que dice: "cuando tenía 17 años maté a mi hermana".

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Producción y dirección del monólogo

"Guillermo Wiechers viene y me enseña este texto que es vulnerabilidad pura, es un proceso de duelo, es un personaje que a los 17 años le ocurre esta tragedia, su familia se destruye, él tiene que armarse su vida lejos y hoy a sus 62 años nos va a contar todo ese proceso, su relación con su madre y padre, de su hermana; él es escritor y narra, porque narrar es sanar, porque para hacerlo hay que aceptarlo y entender".

Aunque esta puesta en escena lo intimida, sobre todo porque está solo en el escenario, Giménez Cacho aseguró que fue algo que quiso hacer porque sabe que puede con ello, pero sobre todo porque cada obra le brinda una enseñanza de su oficio.

"Es un reto para mí aprender cosas de la actuación, ponerte nuevas dificultades es lo que te hace crecer, es muy estimulante", dijo el actor.

Pero fue tal su intensidad en los ensayos de esta obra, que hace unos días estando en su casa, mientras repasaba sus diálogos y picaba hielo con un cuchillo, terminó clavándose por accidente este instrumento de cocina en la mano, por lo que tuvieron que ponerle seis puntadas, sin mayores consecuencias, ya que la noche de ayer mostró su mano y la herida ya cerró.

"Daniel no sólo pone la mente, también pone el cuerpo en todos los trabajos que hace. Cuando llegó con la mano cortada, me pareció que era un gesto muy de la intensidad que tiene Daniel, entonces sí fue muy intenso el trabajo, pero al mismo tiempo fue un trabajo muy protegido, muy amoroso, ha sido un viaje muy profundo hacia las emociones humanas, con las que todos vamos a conectar", comentó el director Francisco Franco.

A lo que Daniel Giménez Cacho agregó: "Son temas que van a hacer conexión con la gente, porque son temas familiares, es el dolor, en fin; creo que es interesante como público decir, 'cuando nos cae una tragedia ¿cómo se procesa?', creo que esa experiencia de mi personaje es lindo compartirla con mi público, ver cómo se procesa el dolor, si se va o no, en qué se transforma, todo eso son las reflexiones que hay aquí".

El productor Guillermo Wiechers explicó que la preparación de este montaje les llevó 14 meses, comenzando con el trabajo de mesa de este texto de Adam Rapp de octubre a diciembre de 2025, debido a los compromisos de Giménez Cacho y el director Francisco Franco.

Previa a esta función de estreno se llevó a cabo una alfombra roja, por la cual pasaron personalidades como René Franco, Mauricio Castillo, Andy Zuno, Lucero Lander, Enrique Montaño, Chema de Tavira, Roberto Sosa, Alejandro Herrera, Edgar Vivar, Ari Telch, Arcelia Ramírez, Alejandro Tommasi, Tato Alexander, Jorge Ortiz de Pinedo, Andrea Torre, Mónica Huarte, por mencionar algunos.