De homicidio a feminicidio: reclasifican crimen de Paola Buenrostro

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Ciudad de México.— A casi diez años del asesinato de Paola Buenrostro, un juez determinó que el caso deberá ser procesado como feminicidio agravado y no como homicidio calificado, informó este viernes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La resolución permite que la muerte de Paola, una mujer trans, sea investigada y juzgada con perspectiva de género, considerando el contexto y las posibles razones de género relacionadas con el crimen, explicó la institución.

El presunto responsable, identificado como Arturo "N", quedó vinculado a proceso por feminicidio agravado y permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal.

El hombre fue detenido el lunes 31 de agosto en el Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en 2016 por homicidio calificado, clasificación con la cual se investigó originalmente el asesinato.

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La Fiscalía había señalado que el caso no podía perseguirse como transfeminicidio debido a que ese delito no estaba contemplado en la legislación de la Ciudad de México cuando ocurrieron los hechos. El feminicidio, en cambio, se encuentra tipificado en la capital desde 2011.

La modificación ocurrió después de que activistas trans denunciaran irregularidades durante la audiencia inicial celebrada el martes. Señalaron que el crimen había sido procesado como homicidio y que Paola fue identificada como hombre durante la diligencia judicial.

Las inconformes se manifestaron durante varias horas en instalaciones de la Fiscalía capitalina. Ante las protestas, la dependencia se comprometió a solicitar la reclasificación del delito y negó que existieran prácticas transfóbicas dentro de la institución.

Al concluir la audiencia de este viernes, Kenya Cuevas, activista trans y amiga de Paola, celebró la decisión judicial.

"Hoy es un día histórico para las mujeres trans en México", declaró ante medios de comunicación.

El asesinato de Paola Buenrostro se convirtió en un caso emblemático para la comunidad trans. En 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lo reconoció como el primer caso documentado de transfeminicidio y concluyó que las autoridades no respetaron la identidad de género de la víctima.

Dos años después, la Fiscalía capitalina ofreció una disculpa pública por el manejo institucional del caso y reconoció el trato inadecuado hacia la memoria de Paola y su familia.

En 2024, su nombre fue retomado para promover la denominada Ley Paola Buenrostro, reforma mediante la cual se tipificó el transfeminicidio en la Ciudad de México.