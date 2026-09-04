Indagan el robo como móvil de multihomicidio

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Atizapán de Zaragoza, Méx.- El robo de dinero en efectivo y criptomonedas es una de las líneas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como posible motivo de los homicidios de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; su esposa Ana Paula, de 35 años de edad y cuatro meses de embarazo; su hija Sofía, de tres años, y Aleyda Romero, de 21, quien trabajaba con la familia, ocurrido el 1 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda.

La indagatoria tomó esa dirección a partir de las primeras declaraciones de los detenidos Diego Sebastián N, de 51 años, socio de Meléndez, y Gerardo N, de 52 años, chofer de Diego Sebastián N, quienes permanecen bajo resguardo ministerial.

Los dos hombres fueron detenidos en la Ciudad de México y, de acuerdo con la información disponible, permanecen ante el Ministerio Público por los delitos de cohecho y resistencia. Por el multihomicidio, hasta el cierre de esta edición no se les había cumplimentado orden de aprehensión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jonathan Meléndez/Foto: FB Camilo Séptimo

La relación empresarial forma parte de las diligencias.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de la víctima y que presuntamente aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio.

El vehículo en el que se trasladaron los detenidos fue localizado por las autoridades en Héroes Tecámac, sección Bosques, en el municipio de Tecámac. El automóvil forma parte de los elementos de la investigación.

Mientras la fiscalía estatal avanza en la reconstrucción de los hechos, el hijo de seis años de la pareja permanece bajo el resguardo de familiares.

El niño fue localizado con vida y sin lesiones dentro de una de las recámaras por policías municipales y elementos de la Marina. Después fue puesto a salvo y entregado a su familia.

La fiscalía mexiquense no lo ha entrevistado hasta ahora. Su declaración no forma parte de las diligencias realizadas con el objetivo de salvaguardar su integridad, indicaron las autoridades.

La investigación continúa para establecer si el robo de dinero en efectivo y criptomonedas corresponde al motivo del ataque y determinar la responsabilidad de los dos detenidos.