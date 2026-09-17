Simulacro Nacional: Alerta sonará en 80 millones de celulares

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El próximo sábado 19 de septiembre, a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, se llevará a cabo el segundo Simulacro Nacional de 2026, con la participación de las 32 entidades federativas y el envío de una alerta a más de 80 millones de teléfonos celulares en todo el país.

Simulacro nacional 2026: objetivos y participación

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que el ejercicio es para fortalecer la capacidad de respuesta de la población y de las autoridades ante una emergencia.

La funcionaria destacó que, por primera ocasión, el simulacro nacional se realizará en sábado, lo que permitirá que una mayor cantidad de personas participe desde sus hogares y pueda poner en práctica un plan familiar de protección civil, con responsabilidades específicas para cada integrante.

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"Este ejercicio ciudadano nos permite medir toda nuestra capacidad de respuesta desde un plan familiar que ya estaremos elaborando en estos momentos", señaló Velázquez Alzúa.

Actividades conmemorativas y desarrollo del simulacro

Como parte de las actividades para recordar a las personas afectadas y fallecidas por los sismos de 1985 y 2017, a las 7:19 horas se realizará el izamiento de la bandera a media asta, acto que será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por integrantes del Gabinete de Seguridad y autoridades de la Ciudad de México.

Posteriormente, a las 12:00 horas, se activará el segundo Simulacro Nacional de 2026 bajo una hipótesis de sismo, con escenarios regionales que serán utilizados para evaluar la capacidad de reacción de las autoridades y de la ciudadanía.

Velázquez Alzúa explicó que el ejercicio tendrá alcance nacional y permitirá conocer la capacidad de respuesta de los gobiernos estatales y del Gobierno federal ante una eventual emergencia.

Al concluir el simulacro se instalará el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En esta reunión estarán enlazados los gobernadores y gobernadoras de las 32 entidades federativas, quienes informarán sobre el desarrollo del ejercicio en sus respectivos estados.

La Coordinación Nacional de Protección Civil también presentará un balance de la preparación que ha realizado el Gobierno federal durante los últimos años, así como del estado de fuerza disponible para atender una eventual emergencia.

Uno de los elementos centrales del simulacro será el sistema de alertamiento mediante telefonía celular. Velázquez Alzúa recordó que México cuenta con esta herramienta y señaló que durante el ejercicio sonarán más de 80 millones de teléfonos en la República mexicana.

El alertamiento se realizará a las 12:00 horas, tiempo del centro del país, de manera simultánea con la activación de la alerta sísmica mediante aproximadamente 23 mil altavoces distribuidos principalmente en entidades cercanas al Pacífico y en la zona centro.

La funcionaria insistió en que el ejercicio se realizará en todo el territorio nacional y llamó a la población a participar desde sus hogares, especialmente mediante la elaboración de un plan familiar que permita definir las acciones y responsabilidades de cada integrante ante una emergencia.

La hipótesis general del ejercicio será un sismo, aunque los escenarios serán trabajados de manera regional para evaluar las condiciones y capacidades específicas de respuesta en cada zona del país.