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Seguridad

Taxi choca por alcance contra autobús urbano

El accidente ocurrió en la avenida Secundaria; no se reportaron personas lesionadas

Por Huasteca Hoy

Septiembre 17, 2026 08:39 a.m.
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Taxi choca por alcance contra autobús urbano
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      CIUDAD VALLES.- Un taxi chocó por alcance contra un autobús urbano la mañana de este jueves en la avenida Secundaria, cerca del cruce con la calle Carrillo Puerto, en la colonia Vergel.

      El percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando ambas unidades circulaban con dirección del Panteón Municipal hacia la zona centro.

      En el accidente estuvieron involucrados el autobús urbano número 105 y un vehículo Nissan blanco con verde, habilitado como taxi, con número económico 714 y perteneciente al sitio Ecotaxi.

      De acuerdo con la información recabada, el conductor del autobús redujo la velocidad al aproximarse a la intersección, pero el taxista no alcanzó a detenerse y se impactó contra la parte trasera de la unidad de transporte público.

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      Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos. No se reportaron personas lesionadas y los conductores llegaron a un acuerdo mediante la aseguradora del taxi.

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