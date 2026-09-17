Huiqui reconoce errores tras derrota ante Miami

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Cruz Azul se quedó con las manos vacías en la Campeones Cup. La Máquina perdió 2-0 ante Inter Miami, con goles de Lionel Messi al minuto 24 y Casemiro al 84, en una final en la que Joel Huiqui reconoció que su equipo estuvo lejos de mostrar su mejor versión.

Análisis de Joel Huiqui sobre la derrota

El técnico celeste no buscó excusas después del encuentro. Admitió que el partido resultó más complicado de lo esperado y que Cruz Azul cometió errores que facilitaron el trabajo del rival. "Hoy no fuimos el equipo que habíamos venido siendo en los últimos tres partidos", reconoció en conferencia de prensa.

Huiqui calificó la derrota como un golpe duro para el plantel y también para la afición. Pese al resultado, dejó claro que mantiene la confianza en sus jugadores. "Sigo confiando que tengo un gran plantel, es un buen equipo que ha trabajado muchísimo", señaló tras la final.

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Detalles del desempeño y oportunidades

El entrenador puso especial atención en las fallas con el balón. Cruz Azul perdió pases sencillos, tuvo problemas para construir desde atrás y no encontró la claridad que había mostrado en sus últimos compromisos. "Insisto que no fue nuestra mejor versión", aceptó.

A pesar del marcador, Huiqui consideró que su equipo tuvo momentos en los que pudo cambiar el rumbo del partido. Recordó un disparo al poste y otras aproximaciones que dejaron abierta la posibilidad del empate antes de que Inter Miami sentenciara el encuentro. "Al principio del primer tiempo, tuvimos un par de ocasiones que pudieron haber sido gol, una pelota que saca el portero... Estuvimos al punto del empate".

Sobre Lionel Messi, autor del primer gol, Huiqui reconoció su calidad, aunque aclaró que el plan de Cruz Azul no estuvo enfocado únicamente en frenarlo. "Obviamente, todos conocemos a Leo, es un gran jugador". El timonel celeste explicó que la propuesta buscaba atender "la parte ofensiva del rival, no específicamente de Leo", y admitió que las pérdidas de balón terminaron por favorecer a Inter Miami. "Nos costó encadenar esos pases y hubo pérdidas no forzadas que ayudaron al rival en la transición", reconoció.

La autocrítica también dejó una lección de cara al futuro. Huiqui aseguró que este tipo de derrotas pueden fortalecer a Cruz Azul y servir para que el equipo no repita los mismos errores en otra final. "Estos golpes, estas derrotas nos hacen fortalecernos mucho más", expresó.

Cruz Azul tendrá que dar vuelta a la página rápido. Huiqui confía en que el plantel puede recomponer el camino y recuperar la versión que mostró antes de esta final, ante Monterrey se verá el cambio. La Campeones Cup quedó en manos de Inter Miami, pero para el técnico celeste la derrota debe convertirse en experiencia para lo que viene.