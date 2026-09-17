Detienen a coordinador regional de CJNG en Michoacán

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en Michoacán fue detenido Manuel Alejandro "N", alias "El Señor de la T", presunto coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

De acuerdo con el funcionario federal, el detenido está relacionado con extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

Según reportó el secretario de Seguridad, "El Señor de la T" operaba en el Bajío de Michoacán, en Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

"Seguiremos debilitando a los grupos que extorsionan, amenazan y generan violencia contra las familias y los sectores productivos de Michoacán", garantizó García Harfuch en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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Resaltó que la detención fue resultado del trabajo coordinado de la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y SSPC.