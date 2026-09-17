UNAM, entre las 50 mejores del mundo en Ciencias Veterinarias

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La UNAM alcanzó el lugar 41 del mundo en Ciencias Veterinarias, la posición más alta obtenida por una institución mexicana en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026, elaborado por Shanghai Ranking Consultancy, informó la Universidad Nacional.

UNAM lidera presencia en áreas académicas del ranking

La institución también fue la universidad mexicana con presencia en más áreas académicas, al figurar en 17 de las 57 evaluadas. En esta edición, cuyos resultados se dieron a conocer el 15 de septiembre, nueve universidades del país aparecieron en el listado final.

Después de Ciencias Veterinarias, las mejores posiciones de la UNAM correspondieron a Ecología, en el rango de lugares 51 a 75; Ciencias Atmosféricas, del 76 al 100, y Ciencias de la Tierra, del 101 al 150.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Distribución de clasificaciones entre universidades mexicanas

De las 30 clasificaciones que obtuvieron en conjunto las nueve instituciones mexicanas, 17 correspondieron a la Universidad Nacional y las 13 restantes se distribuyeron entre las otras ocho.

La UNAM fue, además, la única institución mexicana con áreas clasificadas en los cinco campos que abarca la evaluación: Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales.

Sus resultados se distribuyeron en siete áreas de Ciencias Naturales, cuatro de Ciencias de la Vida, tres de Ciencias Médicas, dos de Ingeniería y una de Ciencias Sociales.

De acuerdo con la Universidad, la evaluación refleja el trabajo de académicos y estudiantes en sus institutos, facultades y laboratorios, a partir de la producción científica acumulada durante cinco años.

El GRAS 2026 incluyó cerca de 2 mil universidades de 96 países y regiones. Para esta edición se consideraron las publicaciones del periodo 2021-2025, con información de las bases Web of Science e InCites.

La evaluación se organizó en cinco categorías: personal académico de clase mundial, producción científica de clase mundial, investigación de alta calidad, impacto de la investigación y colaboración internacional.