Queda en prisión, presunto asesino de enfermero
La detención y vinculación a proceso se derivan de una investigación en el fraccionamiento El Consuelo
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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), informó que obtuvo la vinculación a proceso de David "N" por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y robo calificado, luego de que agentes del Ministerio Público presentaran ante la autoridad judicial los datos de prueba que sustentan su probable participación en los hechos.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por personal adscrito a la Delegación Cuarta de la FGESLP, los hechos ocurrieron en marzo de 2026, al interior de un domicilio en el fraccionamiento El Consuelo, en Ciudad Valles.
En ese sitio, el imputado presuntamente provocó el fallecimiento de la víctima, un hombre que identificado como enfermero, mediante asfixia y, posteriormente, se habría apoderado de dos televisores y dos teléfonos celulares, para después retirarse del lugar.
Como resultado de las indagatorias, se integró la carpeta de investigación y obtuvo de la autoridad judicial la orden de aprehensión, con la cual, la Policía de Investigación (PDI) localizó y detuvo a David "N" en la colonia Vista Hermosa, de la misma demarcación.
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Durante la continuación de la audiencia inicial, agentes Fiscales expusieron los argumentos y datos de prueba obtenidos, por lo que, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a David "N", además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de tres meses de investigación complementaria.
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