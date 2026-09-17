Matan a comerciante en tianguis de León; indagan cobro de piso

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LEÓN, Gto.- Una comerciante murió en el hospital tras ser atacada a balazos en su puesto de ropa por presuntos extorsionadores, en el tianguis de San Juan Bosco, que se instala en la colonia del mismo nombre, al poniente de la ciudad de León, Guanajuato.

La tianguista María Virginia López, conocida en el gremio como "Vicky", atendía su negocio la mañana del 15 septiembre de 2026, cuando un individuo le disparó en varias ocasiones.

Los agresores huyeron entre decenas de personas que realizaban compras; familiares y otros vendedores auxiliaron y la trasladaron a recibir atención médica.

Este miércoles la Fiscalía General del Estado dio a conocer el fallecimiento de Vicky.

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En redes sociales, amistades de Vicky expresaron consternación y dolor por el suceso.

El secretario de Seguridad de León, Jorge Guillén Rico, señaló que tras la agresión contra la joven comerciante, en un operativo inmediato se logró la detención de tres individuos en una motocicleta y un automóvil y que portaban un arma de fuego.

Descartó el robo como móvil del ataque, y aunque no profundizó en el tema dijo que la corporación ha recibido denuncias relacionadas con la exigencia de cuotas en ese tianguis y otros como la Línea de Fuego.

Empresarios privados de la libertad

En otro hecho, la Policía Municipal rescató con vida a dos presuntos empresarios y encontró a uno sin vida en una bodega y brindó ayuda a otra persona que logró escapar del lugar.

Las cuatro víctimas fueron privadas de la libertad por presuntos extorsionadores en los municipios de San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y de la Zona Piel.

Los empresarios fueron trasladados a un inmueble ubicado en la colonia Cerrito de Jerez, en la ciudad de León, en donde fueron violentados.

Uno de ellos logró salir de la bodega durante los primeros minutos de este 16 de septiembre, después de varios días de cautiverio. Tras pedir ayuda a elementos de Seguridad, paramédicos acudieron al lugar.

Los oficiales entraron al inmueble ubicado en la calle San Miguel, en donde encontraron a tres personas con heridas producidas por armas blancas; paramédicos informaron que una de ellas no presentaba signos vitales.

El secretario de Seguridad informó que la Fiscalía General del Estado realiza investigaciones para esclarecer los hechos, en los que podría estar vinculada una red de criminales y evitó hablar sobre el presunto móvil de cobro de piso.