Detienen a mujer por presuntas amenazas y resistencia en La Virgen

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Soledad de Graciano Sánchez.- Una mujer de 29 años fue detenida por elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, luego de una intervención registrada en la colonia La Virgen.

La detenida, identificada como Verónica "N", es señalada por su probable participación en los delitos de amenazas y resistencia a la labor policial.

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Durante la intervención también fue asegurado un vehículo. La mujer fue informada de sus derechos y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, autoridad que determinará su situación jurídica.