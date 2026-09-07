Celulares en México recibirán también alertas por huracanes
La actualización permitirá avisos anticipados para lluvias severas, incendios y otras contingencias.
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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) actualizó la regulación del sistema de alertamiento celular para ampliar las notificaciones que reciben los usuarios ante fenómenos naturales y otras situaciones de riesgo.
De acuerdo con un comunicado, a partir del último trimestre del año, los teléfonos celulares contarán con una Alerta Máxima para fenómenos naturales distintos a los sismos, la cual tendrá un sonido diferente al de la alerta sísmica que actualmente opera en el país y que mantendrá su funcionamiento sin cambios.
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Esta nueva modalidad permitirá emitir alertas ante situaciones como huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves, entre otros fenómenos naturales que puedan representar un riesgo para la población.
La actualización también contempla la incorporación de Avisos de Protección Civil, mediante los cuales las autoridades podrán informar con anticipación sobre condiciones climáticas adversas y contingencias ambientales, como lluvias severas, frentes fríos extremos, olas de calor y mala calidad del aire.
A diferencia de las alertas inmediatas, estos avisos podrán enviarse con horas o días de anticipación para brindar recomendaciones a la población y facilitar acciones de prevención, evacuación y resguardo. También podrán utilizarse después de una emergencia para dar seguimiento a las indicaciones de las autoridades.
La CRT señaló que la recepción de estas alertas no requerirá saldo en la línea telefónica ni conexión a internet. Además, por motivos de seguridad ciudadana, los mensajes no podrán desactivarse y aparecerán de manera inmediata en la pantalla del dispositivo mediante una ventana emergente.
La implementación tecnológica se llevará a cabo durante el último trimestre del año, una vez que los proveedores de telefonía celular realicen las adecuaciones necesarias en sus sistemas.
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