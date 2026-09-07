Greenpeace protesta contra planta de amoniaco

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Integrantes de Greenpeace México realizaron la mañana de este lunes una manifestación pacífica en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la cancelación de la megaplanta de amoniaco que Grupo Proman, a través de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), proyecta en Topolobampo, Sinaloa.

La movilización comenzó alrededor de las 07:06 horas en la Plaza de la Constitución, donde se concentraron aproximadamente 25 activistas. Como parte de la protesta, algunos integrantes colocaron cintas y realizaron maniobras para suspender una manta en la estructura del asta bandera monumental.

De acuerdo con el reporte, cuatro integrantes escalaron el domo de protección del asta bandera, mientras el resto de los manifestantes permaneció en los alrededores con lonas alusivas a sus demandas. La protesta no generó afectaciones a la circulación.

Greenpeace México pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruir a las autoridades correspondientes para cancelar el proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo, al considerar que representa un riesgo para el ecosistema y para la población de la región.

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Los activistas estuvieron acompañados por líderes e integrantes del colectivo ¡Aquí No!, quienes se pronunciaron contra la construcción de la instalación industrial, que tendría una capacidad de producción de aproximadamente 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco al día.

Durante la protesta fueron colocadas dos lonas con mensajes dirigidos al Gobierno de México, entre ellos "Presidenta: Proteja Topolobampo" y "¡En México No!", como parte de la exigencia para frenar el proyecto.

Elementos de seguridad y personal de atención permanecieron pendientes de la movilización, que se desarrolló sin incidentes y sin bloqueo vial. Greenpeace informó que posteriormente daría a conocer mayores detalles sobre sus acciones y exigencias.