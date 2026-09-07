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Rescatan a dos jóvenes de puentes capitalinos

Presentaban crisis emocional en puentes, según la SSPC

Por Pulso Online

Septiembre 07, 2026 12:10 p.m.
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Rescatan a dos jóvenes de puentes capitalinos
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      La Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital acudió a dos situaciones distintas para brindar atención a personas con crisis emocionales en dos puentes.

      Se precisó que la noche de este domingo, en un puente vehicular ubicado en Vasco de Quiroga, auxiliaron a una mujer que atravesaba un episodio de crisis, brindándole acompañamiento y apoyo, logrando ponerla a salvo.

      La mañana de este lunes, los agentes municipales intervinieron para poner a salvo a un joven que había subido a la parte superior del puente peatonal ubicado en av. Muñoz, evitando que su integridad estuviera en riesgo.

      "Cada intervención cuenta, cada vida importa y nuestros oficiales están preparados para actuar con oportunidad, sensibilidad y compromiso al servicio de la ciudadanía", dijo la corporación.

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