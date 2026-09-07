Detienen en Puebla a alcalde por presuntos nexos con el crimen

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Ciudad de México, 7 de septiembre (EFE).- El alcalde del municipio poblano de Esperanza, Isaac "N", fue detenido este lunes por su presunta relación con una red criminal dedicada al robo de transporte de carga, la extorsión y el secuestro en el corredor carretero Puebla-Veracruz.

En el operativo también fueron capturados Abigail "N", exdirectora de Seguridad Pública municipal; su hermano Manuel "N", y otras seis personas.

Las autoridades investigan si funcionarios municipales utilizaron la estructura institucional para facilitar las operaciones del grupo delictivo y brindarle protección en una de las principales rutas comerciales entre el centro y el sureste del país.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en la red social X la detención de nueve personas durante acciones coordinadas entre fuerzas federales y estatales.

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Como resultado del despliegue fueron aseguradas 35 armas de fuego, incluidas dos de alta potencia, además de vehículos blindados, drones y equipo táctico, según informó el funcionario federal.

Las detenciones formaron parte del denominado Operativo Enjambre, una estrategia dirigida a desarticular posibles redes de protección política y policial vinculadas con organizaciones criminales dentro de gobiernos municipales.

La intervención incluyó 23 cateos simultáneos y labores de inteligencia para evitar filtraciones desde las corporaciones locales.

La captura ocurre después de que fuerzas federales detuvieron a Said "N", alcalde de Tepeyahualco, otro municipio de Puebla. El funcionario es investigado por su probable participación en secuestros exprés y robos violentos contra transportistas.

El corredor Puebla-Veracruz concentra una parte importante del traslado de mercancías por carretera y registra asaltos contra unidades de carga. Las investigaciones buscan determinar si grupos criminales operaban con la presunta complicidad de autoridades municipales.

Las nueve personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente, que deberá resolver su situación jurídica.