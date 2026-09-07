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Detienen en Puebla a alcalde por presuntos nexos con el crimen

El edil es investigado por posible relación con una red dedicada al secuestro, la extorsión y el robo de transporte de carga

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 12:25 p.m.
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Detienen en Puebla a alcalde por presuntos nexos con el crimen
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      Ciudad de México, 7 de septiembre (EFE).- El alcalde del municipio poblano de Esperanza, Isaac "N", fue detenido este lunes por su presunta relación con una red criminal dedicada al robo de transporte de carga, la extorsión y el secuestro en el corredor carretero Puebla-Veracruz.

      En el operativo también fueron capturados Abigail "N", exdirectora de Seguridad Pública municipal; su hermano Manuel "N", y otras seis personas.

      Las autoridades investigan si funcionarios municipales utilizaron la estructura institucional para facilitar las operaciones del grupo delictivo y brindarle protección en una de las principales rutas comerciales entre el centro y el sureste del país.

      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en la red social X la detención de nueve personas durante acciones coordinadas entre fuerzas federales y estatales.

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      Como resultado del despliegue fueron aseguradas 35 armas de fuego, incluidas dos de alta potencia, además de vehículos blindados, drones y equipo táctico, según informó el funcionario federal.

      Las detenciones formaron parte del denominado Operativo Enjambre, una estrategia dirigida a desarticular posibles redes de protección política y policial vinculadas con organizaciones criminales dentro de gobiernos municipales.

      La intervención incluyó 23 cateos simultáneos y labores de inteligencia para evitar filtraciones desde las corporaciones locales.

      La captura ocurre después de que fuerzas federales detuvieron a Said "N", alcalde de Tepeyahualco, otro municipio de Puebla. El funcionario es investigado por su probable participación en secuestros exprés y robos violentos contra transportistas.

      El corredor Puebla-Veracruz concentra una parte importante del traslado de mercancías por carretera y registra asaltos contra unidades de carga. Las investigaciones buscan determinar si grupos criminales operaban con la presunta complicidad de autoridades municipales.

      Las nueve personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente, que deberá resolver su situación jurídica.

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