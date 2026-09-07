La casa dejó de pesar: Atlético suma 138 días sin ganar

El Atlético de San Luis atraviesa uno de sus momentos más complicados de los últimos torneos. El equipo potosino no encuentra regularidad, fue eliminado de forma prematura de la Leagues Cup y, después de siete jornadas del Apertura 2026, ocupa el 16º lugar de la Liga MX con apenas seis puntos.

La derrota del sábado pasado por 0-3 ante Chivas, además, volvió a exhibir uno de los principales problemas del conjunto rojiblanco: su rendimiento como local.

138 días sin ganar en casa

El Atlético de San Luis no gana un partido como local desde el 22 de abril de 2026, cuando derrotó 2-0 a Santos Laguna en la Jornada 16 del Clausura 2026. Desde aquella victoria han transcurrido 138 días.

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En el actual Apertura 2026, el equipo ha disputado cuatro encuentros en el Estadio Libertad Financiera y todavía no consigue ganar:

Atlético de San Luis 2-3 Cruz Azul

Atlético de San Luis 0-0 Tijuana

Atlético de San Luis 1-1 Pachuca

Atlético de San Luis 0-3 Chivas

El saldo es de dos empates y dos derrotas, con apenas tres goles anotados y siete recibidos. El propio técnico Diego Mejía reconoció antes del duelo contra Pachuca que conseguir una victoria ante su afición era una deuda pendiente.

Y la deuda se hizo todavía más grande después del golpe ante Chivas.

Una crisis que viene de atrás...

El problema no comenzó con Diego Mejía .

Durante el Clausura 2026, el Atlético de San Luis tuvo que cambiar de entrenador. Guillermo Abascal dejó el cargo en marzo después de que el equipo llegara a la Jornada 12 en el 15º puesto, con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y siete derrotas. Raúl Chabrand tomó el mando de manera interina.

Posteriormente, la directiva apostó por Diego Mejía como nuevo estratega. El técnico llegó a San Luis Potosí el 1 de junio para iniciar una nueva etapa.

Sin embargo, el cambio de entrenador no ha resuelto los problemas.

Después de siete jornadas del Apertura, Mejía registra una victoria, tres empates y tres derrotas, para seis puntos. El único triunfo llegó en la Jornada 6, cuando San Luis sorprendió al vencer 3-1 a Monterrey en el Estadio BBVA.

El problema es que esa victoria no tuvo continuidad.

Una semana después, el equipo regresó a casa y fue goleado 0-3 por Chivas.

Iñigo Regueiro y la directiva

También existe molestia con la dirigencia y con la planeación deportiva. Este reclamo no es nuevo: desde 2025 aficionados ya habían exigido a la directiva un equipo más competitivo y protagonista. Regueiro, entonces, reconoció que la directiva es responsable de conformar una plantilla competitiva.

Además, en marzo de 2026, tras la salida de Guillermo Abascal, Regueiro asumió públicamente parte de la responsabilidad por los malos resultados.

El fracaso en la Leagues Cup

La Leagues Cup tampoco significó un respiro.

San Luis terminó eliminado en la primera fase después de sufrir dos derrotas contundentes:

Inter Miami 4-2 Atlético de San Luis

Nashville SC 4-1 Atlético de San Luis

Con esos resultados, el conjunto potosino llegó a su último encuentro ya eliminado. Ante Orlando City consiguió empatar 2-2, pero perdió 5-3 en penales y terminó el torneo con un solo punto, producto de un empate en tiempo regular y dos derrotas.

La eliminación fue todavía más dolorosa por la forma en que se produjeron las derrotas: San Luis recibió ocho goles en sus dos primeros partidos.

La competencia terminó convirtiéndose en otro foco de cuestionamientos para el proyecto deportivo.

¿Quiénes son los responsables?

La crisis no puede atribuirse únicamente al entrenador.

Diego Mejía tiene responsabilidad por el funcionamiento del equipo y por no haber conseguido transformar las actuaciones irregulares en resultados. Su balance en el Apertura es insuficiente y la goleada ante Chivas volvió a poner bajo presión su proyecto.

Pero también existe responsabilidad en la planeación deportiva y la directiva, particularmente porque el cambio de entrenador ocurrido durante el Clausura no ha significado una transformación profunda en los resultados.

Finalmente están los jugadores, quienes han mostrado capacidad para competir —como ocurrió ante Monterrey— pero también han tenido partidos donde el equipo se descompone y concede demasiadas facilidades.

El contraste es evidente: San Luis puede vencer 3-1 a Monterrey como visitante y, apenas unos días después, perder 0-3 ante Chivas en su propio estadio.

La falta de regularidad es actualmente una de las principales características del equipo.

La afición comienza a perder la paciencia

El descontento también ya se trasladó a las gradas y a las redes sociales.

Tras el empate ante Pachuca y, particularmente, después de la derrota frente a Chivas, comenzaron a multiplicarse las críticas de aficionados que cuestionan tanto al cuerpo técnico como a la directiva y al plantel.

Medios locales reportaron muestras de molestia de aficionados en el Estadio Libertad Financiera después del encuentro ante Chivas, mientras que en redes sociales aparecen cuestionamientos hacia la continuidad del proyecto y hacia las decisiones de la directiva.

En redes también se han dirigido críticas directamente hacia la directiva, mientras algunos seguidores consideran que el problema ya no es solamente de resultados aislados, sino de un proyecto que no consigue recuperar la competitividad mostrada por el club en otros torneos.

La derrota ante Chivas, en ese sentido, funcionó como un nuevo punto de quiebre: la afición esperaba que el triunfo ante Monterrey fuera el inicio de una reacción y terminó viendo una nueva derrota en casa.