logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Alianza de Morena, PT y Verde, "en la tablita"

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
A
Alianza de Morena, PT y Verde, "en la tablita"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- En al menos 10 estados peligra la alianza Morena, PT y Verde por diferencias en la selección de candidatos o en la repartición de candidaturas y se han manifestado inconformidades en Zacatecas, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Chihuahua, Baja California, Nayarit y Quintana Roo.

      Un estado que no tiene acuerdo con el PVEM es San Luis Potosí, donde desde hace meses dejaron claro que no irán en coalición con Morena por su cláusula antinepotismo y ellos apostarán por la esposa del actual gobernador, la senadora Ruth González, para sostener el triunfo en el estado.

      Líderes del Partido del Trabajo han declarado en los últimos días que se han sentido "maltratados" y poco valorados por Morena en la definición de sus coordinadores en los estados. La división se hizo evidente la semana pasada, cuando Morena nombró a otros cinco coordinadores sin la presencia de la representación petista.

      En Guerrero, Zacatecas y Michoacán la presión del PT por tener ventaja en los procesos viene de atrás: pidieron expresamente la realización de una encuesta espejo en esos estados por una encuestadora propuesta por ellos. Según Morena, ni en esa resultaron ganadores los perfiles que ellos propusieron.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ariadna Montiel, presidenta de Morena, dijo que en todos los estados donde fue solicitado se realizó la encuesta espejo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      UNPF reconoce avance en restricción de celulares en escuelas
      UNPF reconoce avance en restricción de celulares en escuelas

      UNPF reconoce avance en restricción de celulares en escuelas

      SLP

      El Universal

      Ambas organizaciones advierten que la medida requiere acompañamiento con programas educativos y diálogo con familias.

      PRI impugnará resolución del INE que ordena bajar publicaciones
      PRI impugnará resolución del INE que ordena bajar publicaciones

      PRI impugnará resolución del INE que ordena bajar publicaciones

      SLP

      El Universal

      La bancada priísta advierte que recurrirá a instancias nacionales e internacionales.

      Huracán Polo se vuelve "una de las tormentas más fuertes jamás registradas"
      Huracán Polo se vuelve "una de las tormentas más fuertes jamás registradas"

      Huracán Polo se vuelve "una de las tormentas más fuertes jamás registradas"

      SLP

      AP

      La Marina de México cerró puertos y suspendió clases en zonas costeras por el huracán.

      Entrenador graba sin permiso a usuaria en gimnasio
      Entrenador graba sin permiso a usuaria en gimnasio

      Entrenador graba sin permiso a usuaria en gimnasio

      SLP

      El Universal

      La difusión en redes sociales generó debate sobre la privacidad y límites en espacios deportivos.