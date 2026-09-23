Alianza de Morena, PT y Verde, "en la tablita"

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Ciudad de México.- En al menos 10 estados peligra la alianza Morena, PT y Verde por diferencias en la selección de candidatos o en la repartición de candidaturas y se han manifestado inconformidades en Zacatecas, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Chihuahua, Baja California, Nayarit y Quintana Roo.

Un estado que no tiene acuerdo con el PVEM es San Luis Potosí, donde desde hace meses dejaron claro que no irán en coalición con Morena por su cláusula antinepotismo y ellos apostarán por la esposa del actual gobernador, la senadora Ruth González, para sostener el triunfo en el estado.

Líderes del Partido del Trabajo han declarado en los últimos días que se han sentido "maltratados" y poco valorados por Morena en la definición de sus coordinadores en los estados. La división se hizo evidente la semana pasada, cuando Morena nombró a otros cinco coordinadores sin la presencia de la representación petista.

En Guerrero, Zacatecas y Michoacán la presión del PT por tener ventaja en los procesos viene de atrás: pidieron expresamente la realización de una encuesta espejo en esos estados por una encuestadora propuesta por ellos. Según Morena, ni en esa resultaron ganadores los perfiles que ellos propusieron.

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Ariadna Montiel, presidenta de Morena, dijo que en todos los estados donde fue solicitado se realizó la encuesta espejo.