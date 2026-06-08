Sheinbaum alerta sobre alianzas ultraderecha EU y México

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La presidenta

advirtió que continuará la

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entre sectores de la ultraderecha de Estados Unidos y grupos de la derecha mexicana con el objetivo de deteriorar la relación entre ambos países y afectar políticamente a surumbo a las elecciones de 2027.La mandataria afirmó que detrás de recientes versiones y señalamientos contra autoridades mexicanas existen grupos que buscan construir unapara"Estaso estos intentos para que no haya una buena relación por parte de la ultraderecha de Estados Unidos que se junta con nuestra derecha de, yo creo que esto va a seguir y hay que estar muy atentos", declaró.Sheinbaum sostuvo que estos sectores pretenden influir tanto en elde noviembre como en la"Lo quieren utilizar para su elección de noviembre de este año y también quieren afectar aldecon vistas a la elección del 2027", señaló.La Presidenta también cuestionó reportajes publicados en medios estadounidenses sobre temas relacionados con ely el fentanilo, al considerar que forman parte de una estrategia para desacreditar ay a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.Asimismo, se refirió a una reunión organizada por la American Society, a la que asistieron el embajador de Estados Unidos eny representantes de partidos de oposición, entre ellos PAN y PRI.Según la mandataria, el encuentro fue promovido por sectores que buscan afectar la"Son sectores que se juntan con el objetivo de afectar aly la", afirmó.Incluso, cuestionó quién financió el evento y pidió transparentar los intereses detrás de la"Hay que ver quién pagó la cena. Eso sería muy interesante", expresó.Pese a ello, Sheinbaum aseguró que la relación entre ambos gobiernos se mantiene eny destacó los encuentros recientes entre autoridades mexicanas y estadounidenses, particularmente en materia de seguridad yLa titular del Ejecutivo reiteró que la posición de su administración seguirá basada en la defensa de la soberanía nacional, lay lacon Estados Unidos."Endecidimos los mexicanos. Tenemos buena relación de, dey de trabajo", sostuvo.La Presidenta afirmó que la ciudadanía respalda esta postura y consideró que los intentos por confrontar a ambos países no tendrán éxito debido alcon el que cuenta su