Durazo y Villarreal no tienen permiso especial para entrar a EU

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Los gobernadores mexicanos

, de Sonora, y

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, de Tamaulipas, no cuentan conespecial de entrada a Estados Unidos, asegura el diario "La Opinión", que solicitó información al Departamento de Seguridad Nacional () sobre el tema.El medio estadounidense "" informó el pasado 3 de enero que el gobierno deinvestiga ay que a ambos se les, aunque se encuentran en un programa conocido comoporsignificativo.Este "parole" suele reservarse para personas que están cooperando con las autoridades de Estados Unidos y les permite testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos reales o pendientes en su contra o en contra de terceros.Elpermite a personas estar en suelo estadounidense, aún, siempre y cuando ello represente "un beneficio reconocido al gobierno, alo a la seguridad nacional".Tantocomorechazaron que sus visas hayan sido revocadas.El periodista, de La Opinión, afirma quesobre si estos gobernadores cuentan con ese "parole" oespecial de ingreso.La respuesta del, señala, llegó vía correo electrónico, y fue la siguiente: "FranciscoMontaño y Américo Villareal Anaya[beneficiados con tal]".Según "" es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras quelo es por tráfico de combustible, mejor conocido como huachicol.Ambosrechazaron las acusaciones en su contra y dijeronEl reportaje del Times se da a conocer luego de que, en abril pasado, elde EU acusó al hoy gobernador con licencia de Sinaloa,, junto con otros nueveestatales, de ayudar al, específicamente a la facción de "Los Chapitos", a introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales.