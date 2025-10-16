AMIS: Pérdidas son por 550 mdp

Ciudad de México.- La directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Norma Alicia Rosas, informó que con corte al miércoles 15 de octubre, el sector reporta mil 200 siniestros ocasionados por las fuertes lluvias en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y otras entidades.

De acuerdo con la AMIS, hasta el momento dichos siniestros arrojan pérdidas por 550 millones de pesos. Sin embargo, se trata de las primeras cifras y se espera que los montos se sigan actualizando en los próximos días, debido a que las zonas impactadas aún se encuentran en fase de emergencia de acuerdo con las autoridades.

“Son datos que las propias compañías han compartido, pero el corte es hasta hoy; sigue avanzando. Todavía hay personas que no han realizado la reclamación”, dijo Rosas.

La AMIS señaló que hasta el momento no hay detalles de las afectaciones por estado ni por sectores económicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, la asociación de seguros recomendó que, una vez atendida la emergencia y cuando se hayan dado las condiciones, si se desea hacer la reclamación, en el caso de autos dañados, no importa si el vehículo fue removido como parte de las maniobras de limpieza, ya que se respetará la póliza.

En términos generales, la directiva comentó que todavía no se entra de lleno a la peor etapa de huracanes, por lo que se esperan más eventos meteorológicos en próximas semanas.

La AMIS consideró que por las fuertes lluvias que se han registrado —con corte al primer semestre del año— se han pagado ya mil 700 millones de pesos, de manera que durante este año habrá un fuerte impacto para el sector debido a los fenómenos hidrometeorológicos en el país.