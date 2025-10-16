Pese a los aranceles, el T-MEC sobrevivirá

Ciudad de México.- El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobrevivirá y se buscará reducir el daño que se produzca por los aranceles estadounidenses, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Me parece que ha sido el periodo más difícil que ha enfrentado México en mucho tiempo, sin ánimo de exagerar”, reconoció en comparecencia en el pleno del Senado, cuya participación duró cerca de dos horas y 40 minutos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado construir una relación de persuasión y respeto con su par en Estados Unidos, Donald Trump, y ha logrado postergar varias veces la aplicación de aranceles a México, señaló el excanciller.

Destacó que más de 80% de las exportaciones mexicanas no están sujetas a arancel y “luchamos en la mesa [con el gobierno de EU] para mejorar nuestra posición y evitar los impactos negativos”.

Así como la Casa Blanca dio un descuento a la parte de los automóviles armados en territorio estadounidense, se pedirá un descuento para aminorar el impacto en las exportaciones de camiones.

Espera una reducción de los aranceles a finales de este mes, cuando terminan los 90 días que dio EU para que México avance en el combate al fentanilo y la migración indocumentada.

Al igual que el gobierno estadounidense asegura que México incumple con algunos puntos del T-MEC, la Unión Americana tampoco ha asumido cabalmente diversos fallos de paneles, como el correspondiente a las reglas de origen de la industria automotriz, que ganó el gobierno mexicano.

Entre enero y agosto de este año, las mercancías con la etiqueta Hecho en Mexico que cruzaron hacia la Unión Americana estuvieron valoradas en 354 mil mdd, la mayor cifra en la historia para un periodo similar y 4.8% más que en el mismo lapso de 2024.

Los envíos a Estados Unidos significaron 83.3% de todas las exportaciones realizadas y se trata de la mayor dependencia con el vecino del norte en 19 años, de acuerdo con la información más reciente del Banco de México.

Tras los señalamientos de los legisladores de oposición, el secretario de Economía pidió reconocer los logros de esta administración, como los mil 766 proyectos de inversión que se desarrollarán entre 2025 y 2027 por un monto de 293 mil millones de dólares.