Analiza la FGJ pruebas en crimen de abogado

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) analizará los elementos balísticos para esclarecer quién de las dos personas detenidas por el asesinato del abogado David Cohen fue quien disparó el arma que le provocó la muerte, detalló su titular, Bertha Alcalde.

“Para saber de manera específica si los disparos y, sobre todo, cuál de ellos fue el que ocasionó directamente la muerte a la víctima, será fundamental analizar los elementos balísticos, tener periciales en criminalística para realizar la reconstrucción de hechos, apoyándonos en los videos, testimonios, características de las lesiones”, explicó la fiscal.

Indicó que como parte de las investigaciones se analizarán los casos que llevaba David Cohen.

El ataque contra el penalista se registró el lunes 13 de octubre, en la colonia Doctores, ese mismo día fue detenido Héctor Hernández, quien fue señalado por las autoridades como el sujeto que disparó contra Cohen Sacal. El miércoles 15 de octubre fue capturado Donovan “N”, segundo implicado en el asesinato y quien, según avances de la indagatoria, es quien activó el arma de fuego contra el abogado.

