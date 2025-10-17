logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Fotogalería

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Rechazan cancelación de 50 visas a políticos

Por El Universal

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Rechazan cancelación de 50 visas a políticos

Ciudad de México.- La Embajada de México en Estados Unidos no ha sido notificada respecto a la supuesta cancelación de visas a 50 políticos de nuestro país, informó su titular, Esteban Moctezuma Barragán.

Entrevistado en el marco de la Convención Nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), señaló que es un tema que hasta ahora sólo es conocido mediáticamente, pero no por las vías oficiales.

“No, en ese tema no hay, digamos, es un tema que salió en la prensa, pero no es un tema que esté viendo en este momento. Que yo sepa, ni es un tema en el escritorio de nuestros interlocutores de Estados Unidos ni en el nuestro”, aseguró el diplomático.

Por otra parte, dijo que, al ser el principal socio comercial de Estados Unidos, el objetivo de México es consolidarse también como receptor número uno de las exportaciones estadounidenses. “Lo que está sucediendo es que México se colocó como el principal socio de EU. Pero, además este año, pese a todos los cambios que se han dado alrededor del planeta, tenemos un crecimiento ya en estos meses de 5% en el comercio y estamos perfilándonos ya para ser el destino principal de las exportaciones de Estados Unidos”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atacan fiscalía con explosivos
Atacan fiscalía con explosivos

Atacan fiscalía con explosivos

SLP

El Universal

Delincuentes lanzan con drones artefactos contra el edificio de la Unidad Antisecuestro en Tijuana

Rechazan cancelación de 50 visas a políticos
Rechazan cancelación de 50 visas a políticos

Rechazan cancelación de 50 visas a políticos

SLP

El Universal

Analiza la FGJ pruebas en crimen de abogado
Analiza la FGJ pruebas en crimen de abogado

Analiza la FGJ pruebas en crimen de abogado

SLP

El Universal

Capitán de la Marina es relevado tras una denuncia
Capitán de la Marina es relevado tras una denuncia

Capitán de la Marina es relevado tras una denuncia

SLP

El Universal

Acusó que el huachicol fiscal nació en el sexenio pasado