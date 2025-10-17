Rechazan cancelación de 50 visas a políticos

Ciudad de México.- La Embajada de México en Estados Unidos no ha sido notificada respecto a la supuesta cancelación de visas a 50 políticos de nuestro país, informó su titular, Esteban Moctezuma Barragán.

Entrevistado en el marco de la Convención Nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), señaló que es un tema que hasta ahora sólo es conocido mediáticamente, pero no por las vías oficiales.

“No, en ese tema no hay, digamos, es un tema que salió en la prensa, pero no es un tema que esté viendo en este momento. Que yo sepa, ni es un tema en el escritorio de nuestros interlocutores de Estados Unidos ni en el nuestro”, aseguró el diplomático.

Por otra parte, dijo que, al ser el principal socio comercial de Estados Unidos, el objetivo de México es consolidarse también como receptor número uno de las exportaciones estadounidenses. “Lo que está sucediendo es que México se colocó como el principal socio de EU. Pero, además este año, pese a todos los cambios que se han dado alrededor del planeta, tenemos un crecimiento ya en estos meses de 5% en el comercio y estamos perfilándonos ya para ser el destino principal de las exportaciones de Estados Unidos”.

