Capitán de la Marina es relevado tras una denuncia

Ciudad de México.- Luego de declarar que el huachicol fiscal es corrupción que nació en el sexenio pasado, y también que la Secretaría de la Marina es la única que combate actualmente las corruptelas, el vicealmirante Javier Torres Claudio fue relevado en la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM).

“La Secretaría de Marina informa que hoy se realizó el acto protocolario de la Entrega-Recepción de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos como parte de la rotación permanente del personal y con la finalidad de que la Secretaría de Marina continúe con el cumplimiento de su misión y atribuciones”, dice el informe de la unidad.

En su participación en el Congreso organizado por la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) dijo que se había reportado que Pemex no denunciaba los robos de equipos en plataformas de extracción en el golfo de México en el sexenio pasado, señalando que podrían haber sido “autorrobos”.

“Quiero aclararles algo, de lo que estamos hablando es de la corrupción que nació en el sexenio anterior. El actual secretario, desde que toma a su cargo en la Secretaría Marina, fue muy claro en combatir la corrupción. Fuera donde fuera, como él dijo, le duela a quien le duela.

“En ese sentido, ustedes ya se dieron cuenta, lo que se está llevando a cabo nació de él, nació de la Secretaría Marina. Él se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y él tomó las primeras iniciativas para combatir la corrupción. Todo lo demás ya le toca a la fiscalía, llevar a cabo las investigaciones”, dijo el viernes pasado.

Mencionó el plan de la Marina para adquirir 14 laboratorios para combatir la importación de gasolinas bajo otra fracción arancelaria, es decir el huachicol fiscal.

Dijo que la Marina tiene el plan de adquirir drones con la posibilidad de que sean artillados y con autonomía de 200 kilómetros.