Universidades vigilarán consulta para sustituir a Usicamm

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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) han llegado a un acuerdo para que especialistas de seis universidades, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), supervisen la plataforma tecnológica de la consulta nacional al magisterio, programada para el viernes 30 de octubre. Este proceso tiene como objetivo establecer un nuevo sistema para la carrera docente, que reemplazará a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

El convenio de colaboración fue firmado durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu). Este acuerdo no solo involucra a observadores académicos durante las jornadas de consulta, sino que también incluye la participación de especialistas en seguridad informática, cuyo rol será asegurar el adecuado funcionamiento de la plataforma digital.

Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de Anuies, destacó que las instituciones de educación superior intervendrán en dos áreas: la verificación del desarrollo de la consulta a través de observadores y la supervisión de los aspectos tecnológicos del proceso por parte de expertos en la materia. De igual manera, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, anunció la creación de un grupo técnico compuesto por siete especialistas de seis instituciones académicas:

UNAM

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

(UAM) Universidad de Guadalajara (UdeG)

Universidad Veracruzana (UV)

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

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El propósito de la participación de estos especialistas es contribuir a la transparencia y seguridad del proceso de consulta docente. Esta colaboración es parte del compromiso entre la SEP y Anuies para apoyar la elaboración del nuevo sistema de carrera para docentes.

En la formalización del convenio también estuvieron presentes la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, así como el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas. La intervención de estas instituciones académicas refleja el interés por mejorar y modernizar el sistema educativo, asegurando la integridad del proceso de consulta y reforzando la confianza de los docentes en las nuevas estructuras que se pretenden implementar.