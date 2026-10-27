Laura Bozzo cumple 12 días hospitalizada: reportan leve mejoría

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Laura Bozzo cumple 12 días hospitalizada, luego de que una complicación intestinal la llevara al quirófano de emergencia en Acapulco.

El pasado 13 de octubre, la conductora fue intervenida por una úlcera duodenal perforada; sin embargo, tras presentar complicaciones como neumonía y sepsis, fue trasladada en ambulancia a un hospital en la Ciudad de México, donde permanece en el área de cuidados intensivos.

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Ahora, y de acuerdo con información difundida por el programa "Hoy", Bozzo presenta un pequeño avance, aunque su situación sigue siendo complicada."Se cumplen 12 días desde que fue trasladada de Acapulco aquí a la Ciudad de México y aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa", explicó la conductora Martha Figueroa.Figueroa también detalló que la frecuencia cardiaca de Bozzo fue reportada como estable y, hasta el momento, no ha sido necesario volver a intubarla.Ante la preocupación que ha despertado la salud de la peruana, varias han sido las figuras que han salido a expresar su apoyo, entre ellas Cristian Zuárez, su expareja."Estoy al tanto desde el primer momento, estoy en contacto permanente con la familia, con Alejandra", afirmó el cantante al programa "Desvelados" de América TV.Zuárez, además, hizo un llamado al público para unirse y pedir la pronta recuperación de la presentadora:"Estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación", finalizó.