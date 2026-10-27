Heladerías en CDMX ofrecen sabores únicos para día de muertos

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Estamos a días de celebrar Halloween y Día de Muertos, aprovecha los últimos días de octubre y no dejes de probar los sabores especiales de esta temporada spooky que prepararon algunas heladerías de la Ciudad de México.

Podrás encontrar desde clásicos sabores de pan de muerto o cempasúchil hasta pumpkin spice o dulce de camote. Te contamos dónde encontrar helados de temporada en la ciudad.

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Heladerías en CDMX con sabores de temporada de Día de MuertosEl Portal del SaborEsta heladería clásica del Centro de Coyoacán alistó una serie de sabores de temporada: helado de tejocote, de cempasúchil, ponche de frutas, dulce de camote y de calabaza.Los puedes encontrar en vasito, canastilla o barquillo.Dirección: Xicoténcatl 313, CoyoacánHorarios: lunes a domingo, de 10 a 21 hrs.AizuLa viral heladería japonesa cuenta para esta época spooky con helado sabor pan de muerto que puedes combinar con topping de pumpkin spice. Lo finalizan con hojita de oro y pepitas garapiñadas.También, acaban de sacar los Aizu Monsters, es decir, convierten tu helado en un "terrorífico monstruo" con ojitos y colmillos.Dirección: Boston 41, col. Nochebuena y Agustín Melgar 22, en la CondesaHorarios: martes a domingo, de 13 a 20 hrs.Maca Helado y CaféEsta heladería y cafetería tiene varias delicias de temporada. Cada semana cambian de sabores y, para esta última semana de octubre, tendrán en su menú helados de sabor Pumpkin Spice Vegano, así como de vainilla cremoso, capuchino cremoso, horchata y taro.En cuanto opciones de café, podrás encontrar Pumpkin Spice Latte caliente o frío y frapuccinoDirección: Av. Benjamín Franklin 208, col. Escandón II secciónHorarios: lunes a viernes, de 1 a 20 hrs. y sábados, de 9:30 a 19 hrs.Joe GelatoLa gelatería artesanal de la Juárez tiene tres gelatos de temporada de Día de Muertos 2026: gelato de pan de muerto, gelato de flor de cempasúchil; y gelato de calabaza.Todos los sabores los acompañan de un coqueto mini pan de muerto.Dirección: Versalles 78, col. JuárezHorario: martes a sábado, de 12 a 19 hrs. y domingo, de 12 a 18:30 hrs.Meyvi HeladosDurante esta temporada encontrarás helados sabor cempasúchil y pan de muerto. Pero también podrás encontrar el Framuerto, un frappé sabor pan de muerto, Frappé de cempasúchil y hasta una crepa de cempasúchilDirección: Luis Moya 23, col. CentroHorario: lunes a viernes, de 8:30 a 20 hrs. y sábados y domingos, de 11 a 20 hrs.