CNDH respalda Ley Trasciende para garantizar muerte digna

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acompañará a las organizaciones civiles que impulsan la Ley Trasciende, iniciativa para reconocer el derecho a una muerte digna en México, y enviará a las cámaras de Diputados y Senadores las conclusiones de un foro sobre el tema, anunció su presidenta, Rosario Piedra.

Acciones de la autoridad

Durante la inauguración del foro "Derechos Humanos, Dignidad y Autonomía al Final de la Vida", la ombudsperson sostuvo que las personas con enfermedades graves, irreversibles o terminales deben conservar su libertad para tomar decisiones sobre su atención médica, sin que su edad, discapacidad o estado de salud disminuyan sus derechos.

"La protección de la vida y de la salud debe comprender también las condiciones en que las personas atraviesan sus momentos más complicados, el acceso a cuidados adecuados, el alivio del sufrimiento y el respeto a su voluntad en condiciones límite", expresó.

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Señaló que corresponde al Congreso de la Unión discutir y definir los alcances legales de las iniciativas relacionadas con la muerte digna, pero consideró indispensable colocar la autonomía de los pacientes y sus derechos en el centro del debate legislativo.

Explicó que la CNDH enviará las conclusiones del encuentro a las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras del Congreso y acompañará a las organizaciones promotoras durante las gestiones para impulsar su discusión y eventual aprobación.

La presidenta del organismo señaló que las decisiones al final de la vida deben considerar la atención médica, los cuidados, el acompañamiento familiar y la voluntad de las personas cuando enfrentan enfermedades sin expectativas de recuperación.

Durante el foro, celebrado en el Centro Nacional de los Derechos Humanos (CENADEH), afirmó que hablar de muerte digna implica reconocer el derecho de todas las personas a vivir con dignidad hasta el último momento.

¿Qué declararon los activistas?

Por su parte, Samara Martínez Montaño, activista de la Coalición Muerte Digna ¡Ya! e impulsora de la Ley Trasciende, pidió reconocer el derecho de los pacientes a decidir sobre su propia vida, especialmente cuando enfrentan enfermedades crónicas o condiciones médicas que les provocan sufrimiento.

"La Ley Trasciende no busca restarle valor a la vida, sino reconocer el valor de la persona que vive esa vida", afirmó.

La activista sostuvo que la autonomía de los pacientes debe respetarse y sus decisiones escucharse sin prejuicios, discriminación ni imposiciones derivadas de las creencias de terceros.

En su intervención, Aurélien Guilabert, coordinador de Coaliciones de Práctica Laboratorio para la Democracia y de la Coalición Muerte Digna, informó que la propuesta cuenta con cerca de 200 mil firmas de respaldo y el apoyo de más de cuatro mil profesionales de la salud.

Señaló que desde 2002 se han presentado más de 50 iniciativas legislativas relacionadas con el reconocimiento del derecho a una muerte digna, sin que se haya concretado una regulación federal en los términos que demandan las organizaciones promotoras.

Guilabert acusó a la Secretaría de Salud de mantener pendiente un dictamen técnico solicitado por el Senado desde febrero de 2026.

Reconoció la apertura de la CNDH para abordar el tema, pero sostuvo que otras instituciones han sido omisas ante las demandas de pacientes y organizaciones civiles.

El activista planteó establecer mecanismos de asistencia médica al final de la vida bajo criterios estrictos, con transparencia y supervisión del Estado, así como un sistema integral de atención que respete la libertad y autonomía de las personas.

Piedra Ibarra insistió en que una enfermedad grave, irreversible o terminal no debe limitar los derechos humanos de quienes la padecen y llamó a garantizar la atención médica y el alivio del sufrimiento.

"La dignidad humana, la libertad y la autonomía son derechos humanos que no deben desaparecer ni perder valor cuando las personas enfrentan una enfermedad y condiciones de vulnerabilidad", sostuvo.