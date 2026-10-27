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Ciencia y Tecnología

¿Cuántas tortillas de harina se pueden comer diario?

El consumo excesivo de tortillas de harina puede aumentar colesterol, presión arterial y causar molestias digestivas.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 05:47 p.m.
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      Perfectas para preparar unas sincronizadas, burritos o quesadillas, las tortillas de harina se han convertido en un ingrediente indispensable en la cocina mexicana.


      Su textura suave, sabor característico y facilidad para integrarlas en distintos platillos hacen que comer más de una sea irresistible. Sin embargo, es importante moderar la ingesta por salud.

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      ¿Cuántas piezas se recomienda comer? Aquí te compartimos la opinión de los expertos.
      Una persona con actividad física moderada puede consumir entre 2 y 3 piezas al día; mientras que quienes mantienen un ritmo más activo podrían ingerir de 3 a 6 piezas, esto de acuerdo con un artículo de la empresa TIA Alimentos.
      Es importante mencionar que dichas cantidades son orientativas, ya que siempre es preferible considerar el tipo de plan alimenticio y las necesidades nutricionales de manera individual.
      Respecto a su valor nutricional, una porción mediana aporta alrededor de 94 calorías, cifra que puede variar según su tamaño e ingredientes, según lo indica el contador nutricional FatSecret México.
      Y pese a que por este nutriente su consumo puede aportar energía al organismo, comer tortillas de harina en excesivo ocasiona consecuencias en la salud.
      Lo anterior se debe a que algunas presentaciones comerciales contienen grasas saturadas y sodio, los cuales pueden contribuir al aumento del colesterol y la presión arterial.
      Otras consecuencias del consumo desmedido con aumentos de glucosa en sangre y molestias digestivas en algunas personas, especialmente en quienes tienen intolerancia al gluten a las harinas refinadas o enfermedad celíaca.
      A la hora de elegir entre ambas, el sabor no es lo único que importa. Sus diferencias nutricionales e ingredientes influyen en lo que conviene para el consumo cotidiano.
      Por ejemplo, la Secretaría de Salud indica que las tortillas de maíz nixtamalizado contienen menos calorías y grasas que las de harina de trigo, además de ser fuente de calcio, mineral clave para la salud de los huesos.
      Además, al ser remojadas en agua se suavizan la cáscara y el grano, lo que las vuelve un alimento más fácil de digerir.
      Y finalmente, la dependencia destaca que el maíz nixtamalizado puede prevenir aquitismo, pelagra y cáncer de hígado, puesto que las variedades mexicanas presentan 99 % menos del hongo aspergillus flavu.
      Así que, si buscas una opción saludable para acompañar tus comidas, prioriza las tortillas de maíz y reserva las de trigo para ocasiones especiales.

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