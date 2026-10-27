¿Cuántas tortillas de harina se pueden comer diario?

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Perfectas para preparar unas sincronizadas, burritos o quesadillas, las tortillas de harina se han convertido en un ingrediente indispensable en la cocina mexicana.

Su textura suave, sabor característico y facilidad para integrarlas en distintos platillos hacen que comer más de una sea irresistible. Sin embargo, es importante moderar la ingesta por salud.

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¿Cuántas piezas se recomienda comer? Aquí te compartimos la opinión de los expertos.Una persona con actividad física moderada puede consumir entre 2 y 3 piezas al día; mientras que quienes mantienen un ritmo más activo podrían ingerir de 3 a 6 piezas, esto de acuerdo con un artículo de la empresa TIA Alimentos.Es importante mencionar que dichas cantidades son orientativas, ya que siempre es preferible considerar el tipo de plan alimenticio y las necesidades nutricionales de manera individual.Respecto a su valor nutricional, una porción mediana aporta alrededor de 94 calorías, cifra que puede variar según su tamaño e ingredientes, según lo indica el contador nutricional FatSecret México.Y pese a que por este nutriente su consumo puede aportar energía al organismo, comer tortillas de harina en excesivo ocasiona consecuencias en la salud.Lo anterior se debe a que algunas presentaciones comerciales contienen grasas saturadas y sodio, los cuales pueden contribuir al aumento del colesterol y la presión arterial.Otras consecuencias del consumo desmedido con aumentos de glucosa en sangre y molestias digestivas en algunas personas, especialmente en quienes tienen intolerancia al gluten a las harinas refinadas o enfermedad celíaca.A la hora de elegir entre ambas, el sabor no es lo único que importa. Sus diferencias nutricionales e ingredientes influyen en lo que conviene para el consumo cotidiano.Por ejemplo, la Secretaría de Salud indica que las tortillas de maíz nixtamalizado contienen menos calorías y grasas que las de harina de trigo, además de ser fuente de calcio, mineral clave para la salud de los huesos.Además, al ser remojadas en agua se suavizan la cáscara y el grano, lo que las vuelve un alimento más fácil de digerir.Y finalmente, la dependencia destaca que el maíz nixtamalizado puede prevenir aquitismo, pelagra y cáncer de hígado, puesto que las variedades mexicanas presentan 99 % menos del hongo aspergillus flavu.Así que, si buscas una opción saludable para acompañar tus comidas, prioriza las tortillas de maíz y reserva las de trigo para ocasiones especiales.