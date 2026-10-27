Mujeres hacen más trabajo doméstico que hombres: UNAM

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En México, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado realizado por cada mujer alcanzó un valor anual de 69 mil 128 pesos en 2020, frente a los 27 mil 175 pesos correspondientes a cada hombre, una diferencia de más del doble, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) citadas por Cinthya Karina Castro García, académica de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La especialista advirtió sobre la desigual distribución de las responsabilidades familiares y señaló que compartir las tareas domésticas permite reducir las cargas de trabajo, disponer de más tiempo libre y mejorar la calidad de vida de todos los integrantes del hogar.

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Durante la conferencia "Corresponsabilidad familiar y cuidados: responsabilidades compartidas", organizada por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó en 2016 que las mujeres realizaban al menos 2.5 veces más trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres.Castro García sostuvo que una distribución más equitativa de estas actividades contribuye a superar los roles tradicionales de género, particularmente la idea de que las mujeres deben asumir la crianza, la limpieza y la atención de personas dependientes, mientras los hombres se limitan a proporcionar recursos económicos.La académica explicó que las nuevas masculinidades buscan modificar esos patrones y promover una participación más activa de los hombres en el cuidado de sus hijos y las labores domésticas.Señaló que los varones pueden dejar de desempeñar exclusivamente el papel de proveedores y figuras de autoridad para involucrarse en la crianza, establecer relaciones más cercanas con sus hijas e hijos y compartir las decisiones y responsabilidades familiares.De acuerdo con la especialista, estos cambios también benefician a niños y adolescentes, quienes aprenden desde edades tempranas habilidades como responsabilidad, cooperación, autonomía y trabajo en equipo.Explicó que las tareas deben distribuirse conforme a la edad y las capacidades de cada integrante de la familia. Los niños pueden ordenar sus juguetes y participar en labores sencillas de limpieza, mientras los adolescentes pueden realizar compras, colaborar en el aseo del hogar y apoyar en el cuidado de sus hermanos menores.En el caso de los adultos jóvenes, recomendó equilibrar las actividades académicas, laborales y personales con las responsabilidades domésticas. Las personas mayores también pueden participar de acuerdo con sus condiciones y necesidades, aunque algunas requieran asistencia para determinadas labores.Castro García destacó que repartir las responsabilidades del hogar permite disponer de más tiempo para el descanso, la convivencia, las actividades recreativas y el desarrollo personal, además de favorecer relaciones familiares más colaborativas.Para identificar posibles desigualdades, propuso revisar cuánto tiempo dedica cada integrante a las tareas domésticas y de cuidado, qué actividades realiza, cómo percibe su carga de trabajo y qué tan satisfecho se encuentra con la distribución de las responsabilidades.Y consideró que una participación equilibrada de mujeres y hombres en estas actividades contribuye a construir relaciones familiares más igualitarias y a reconocer el valor del trabajo doméstico, tradicionalmente realizado en mayor medida por las mujeres y sin remuneración económica.