Aparece muerto oficial de Marina que era fugitivo

CIUDAD DE MÉXICO.-Uno de los cinco oficiales de la Armada mexicana que era investigado por su presunta relación con una red de robo de combustible en el estado norteño de Tamaulipas fue localizado sin vida, indicaron el lunes las autoridades.

El capitán de navío Abraham Pérez Ramírez fue encontrado muerto en Tamaulipas, dijo a The Associated Press una funcionaria federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizada para declarar sobre el caso. Las autoridades investigan las circunstancias de la muerte, que la oficial describió como suicidio.

Sin ofrecer detalles, la Secretaría de Marina (SEMAR) dijo en un mensaje en la red social X que lamentaba la muerte de uno de sus elementos en el estado de Tamaulipas y que colaborará con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

El fallecimiento del oficial se da a conocer dos días después que el gobierno informó sobre la detención de cinco marinos activos, tres empresarios, un marino en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas por su presunta relación con el aseguramiento que se realizó en marzo pasado de un buque con 10 millones de litros de hidrocarburo que estaba en el puerto de la ciudad norteña de Tampico, estado de Tamaulipas.

Entre los detenidos figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien fue arrestado el pasado martes.

Farías Laguna es el oficial de mayor rango arrestado en el marco del plan que activó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar el robo de combustible , que según las autoridades ocasiona pérdidas millonarias a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

El combustible que se extrae ilegalmente suele revenderse en México o se compran gasolina o diésel más baratos en estados fronterizos de Estados Unidos como Texas y se introduce de contrabando en el territorio mexicano sin pagar impuestos de importación.