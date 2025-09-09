Semar investigó el huachicol, pero no encontró nada

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, aseguró que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, denunció desde hace dos años problemas por presuntos actos de corrupción en la institución armada, documentos oficiales advierten que la Secretaría de Marina (Semar) sí vigiló e inspeccionó a su personal e incluso a altos mandos; sin embargo, concluyeron que no existió nada sobre la comisión del delito de huachicol fiscal en aduanas.

Así se advierte en el último informe de labores de la Secretaría de Marina correspondiente a 2024- 2025, así como en 37 auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control de 2023 a 2025, en las que no se da cuenta de observaciones, ni de sanciones a servidores públicos por faltas administrativas graves.

En el informe de labores 2024- 2025 se destaca que en ese periodo se realizaron acciones de “supervisión y control institucional” a través de un programa de inspecciones internas, “orientado a verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como a fortalecer las prácticas de transparencia y rendición de cuentas”. Esas inspecciones abarcaron mandos navales, dependencias administrativas y capitanías de puerto, con el propósito de evaluar su desempeño operativo, administrativo y de gestión de recursos.

En total, se realizaron 49 inspecciones que comprendieron dos regiones navales, cinco zonas navales, nueve sectores navales, 11 direcciones generales o adjuntas y 22 capitanías de puerto, pero no se advierte sobre sanciones o inhabilitaciones.

Como parte de las acciones contra el huachicol se reportan 18 mil 450 litros de combustible incautados, presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

Lo anterior, asegurado a través de 58 operativos que se realizaron en Veracruz, con 15 detenidos y 200 litros de huachicol decomisado; en Sinaloa se efectuaron 45 operativos, hubo 10 detenidos y 3 mil 400 litros de combustibles decomisados.