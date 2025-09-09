Se lleva el tren a un autobús en Atlacomulco

ATLACOMULCO, México.- Un tren de carga chocó el lunes contra un autobús de pasajeros de dos pisos que cruzaba las vías, dejando al menos 10 muertos y 55 heridos, informaron autoridades.

El accidente ocurrió en una zona industrial del municipio de Atlacomulco, donde un tren de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) chocó contra un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata, indicó Protección Civil del Estado de México en la red social X.

Entre los fallecidos había siete hombres y tres mujeres, informó el gobierno estatal. Tres de los 55 heridos fueron trasladados a un hospital por vía aérea debido a la gravedad de sus lesiones, añadieron las autoridades. Las autoridades no dieron a conocer más detalles sobre el accidente, el cual ya está siendo investigado. Sin embargo, en redes sociales circula un video en el que se observa como el autobús avanzaba lentamente sobre las vías debido al tráfico cuando, de repente, aparece el tren por el lado derecho de la pantalla y embiste al vehículo, arrastrándolo varios metros.

En el lugar no había barreras ni semáforos, sólo una señal de “Alto” y otra deteriorada de “Cuidado con el Tren”.

Al lamentar el hecho, la empresa ferroviaria con sede en la ciudad canadiense de Calgary expresó que miembros de la compañía se encontraban en el lugar del accidente para colaborar con las autoridades y aportar toda la información necesaria para los peritajes. Asimismo, hizo un llamado a la población a respetar las señales viales y cumplir con la orden de alto en los cruces de ferrocarriles para evitar accidentes.

La empresa del autobús también publicó un comunicado en redes sociales en el que expresó sus condolencias y aseguró que colabora con las autoridades.

En otro video publicado en redes sociales se puede ver al autobús detenido a un costado de las vías. El techo del vehículo había desaparecido y se podía ver a gente moviéndose en el piso superior pidiendo ayuda mientras el tren reducía la velocidad hasta detenerse.